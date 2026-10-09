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Politico: Заявления России о чуме не убедили Запад

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  • 9.10.2026, 11:24
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Politico: Заявления России о чуме не убедили Запад

Кремль не дал внятного ответа на запрос ВОЗ.

Смерть 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института вызвала международную обеспокоенность. Российские власти утверждают, что женщина умерла от пневмонии неясного происхождения, однако отсутствие подробной информации о случившемся усилило подозрения в возможном лабораторном инциденте, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

По данным российских властей, возбудитель чумы у погибшей не обнаружен. Около 200 человек, контактировавших с ней, взяли под наблюдение, а в некоторых больницах ввели карантинные меры.

Всемирная организация здравоохранения запросила у Москвы дополнительные сведения в соответствии с Международными медико-санитарными правилами. Ответ России поступил с опозданием, а без данных о лабораторных исследованиях, возможном происшествии и контактах погибшей ВОЗ не может полноценно оценить ситуацию.

Евросоюз и США также требуют большей открытости. Госдепартамент призвал российские власти поделиться информацией, а Дональд Трамп намерен обсудить ситуацию с Владимиром Путиным.

Кремль уверяет, что «эпидемического риска» нет, и обвиняет СМИ в нагнетании паники.

Однако нынешняя история напоминает о советской и российской практике сокрытия информации о крупных катастрофах и эпидемиях. Среди таких случаев — авария на Чернобыльской АЭС, вспышка сибирской язвы в Свердловске в 1979 году и занижение статистики смертности во время пандемии COVID-19.

Проблема заключается не только в самой угрозе, но и в отсутствии достоверных сведений. Когда власти не раскрывают обстоятельства произошедшего, подозрения усиливаются, а международным организациям сложнее оценить риски и подготовиться к возможным последствиям.

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