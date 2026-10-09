В сентябре впервые за год перестали дорожать квартиры 1 9.10.2026, 13:34

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иллюстративное фото

Эксперты объяснили почему.

В первый месяц осени средняя стоимость купленной квартиры в Минске на вторичном рынке не изменилась. При этом цены в объявлениях продолжили расти. В ситуации разбирались аналитики Realt.

В сентябре в Минске прошло около 1200 сделок с квартирами. В августе было практически столько же — примерно 1190 продаж. При этом в сентябре 2025 года было совершено 1385 сделок, т. е. на 13% больше.

Причины «просадки» по сделкам объясняют несколькими факторами. Квартиры сильно подорожали, и покупателю нужно больше собственных или кредитных денег. В последние месяцы продавцы повышали цены в объявлениях — и реальные сделки постепенно подтягивались следом. К началу осени разрыв между ними даже заметно сократился, но в сентябре эта история впервые дала сбой.

Средняя цена «квадрата» в объявлениях выросла примерно на 2% — до 2534 долларов. А средняя цена метра по реальным сделкам осталась практически на месте — около 2300 долларов, или плюс всего несколько долларов за метр. В итоге средняя квартира в объявлениях за месяц подорожала примерно на 3400 долларов — до 161 тыс., но средняя фактическая сделка, наоборот, практически не изменилась и осталась на уровне примерно 114 тыс. долларов.

По мнению аналитиков, о падении цен речи пока не идет. Сентябрь скорее показывает, что покупатели начали сильнее упираться в свой финансовый предел. И если раньше рынок несколько месяцев подряд легко переваривал повышение цен, то теперь это расстояние снова начало увеличиваться.

При этом эксперты обращают внимание, что средняя цена сделки сильно зависит от того, какие именно квартиры были проданы в конкретном месяце. В сентябре важную роль сыграли два фактора: начало учебного сезона, что традиционно отвлекает людей и растягивает проведение сделок, а также появление суперкредита под 1%, который подстегнул цены в новостройках, а продавцы сравнительно свежих квартир на «вторичке» почувствовали себя увереннее. Как результат, часть покупателей, которые не смогли или не захотели платить по новым ценам за более современные квартиры, сместилась к более доступным объектам. Из этого — вывод, что сентябрь мог показать не столько «остановку цен», сколько более дешевую структуру проданных квартир.

В итоге аналитики считают, что хотя до снижения цен еще далеко, но их постепенная стабилизация вполне может начаться. Правда, происходить это будет постепенно — до конца года.

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