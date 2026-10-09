Установлено имя еще одного белоруса, которого связывают с диверсией в аэропорту Лейпцига 8 9.10.2026, 14:10

5,010

Журналисты не исключают, что в операции участвовали и другие выходцы из Беларуси.

Белорусский гражданин Максим Лапунов, который раньше менял фамилию и жил по паспорту на имя Максима Колосова, мог быть причастен к несостоявшейся диверсии с дроном в аэропорту Лейпцига. К такому выводу пришли журналисты The Insider в совместном расследовании с Der Spiegel. Ранее в связи с инцидентом уже называли другого белоруса, Андрея Каршакова.

По данным авторов, оба могли стоять и за поджогом гипермаркета Leroy Merlin в польском Лодзи в июле 2024 года, когда ущерб оценили примерно в 45 тысяч евро. Журналисты вычислили мужчин по записям камер, на которых те снимали наличные в банкомате в Лодзи.

На антенне, которая усиливала сигнал управления дроном в Лейпциге, следователи нашли биологические следы Каршакова. Что касается Лапунова, то, как утверждает The Insider, 19 июля 2026 года он вылетел из Санкт-Петербурга в Анкару, оттуда добрался до Белграда. Собеседники издания в правоохранительных органах одной из европейских стран говорят, что в дни диверсии он с высокой вероятностью был в Германии.

Попытка атаки пришлась на вечер 4 августа 2026 года. Дрон со взрывчаткой врезался в крыло украинского грузового самолета Ан-124 «Руслан», стоявшего в лейпцигском аэропорту, но заряд не cдетонировал, и аппарат упал на землю. Незадолго до того этот самолет доставлял через Лейпциг боеприпасы из Франции.

Организацию операции The Insider приписывает российскому ГРУ. По версии издания, среди координаторов был полковник Денис Смолянинов, который вовлек в дело Олега Левушкина. Благодаря латвийскому гражданству тот мог свободно ездить по странам ЕС.

Журналисты не исключают, что в операции участвовали и другие выходцы из Беларуси. По их словам, по данным о пересечении границ Каршаков часто путешествовал с тремя знакомыми, живущими в России: Романом Ковалевским (состоит на учете за разбой и грабеж), Вячеславом Айсиным и бывшим милиционером Денисом Шульганом. Какова их роль в лейпцигском эпизоде, пока неясно, но, как отмечают авторы, Айсин неоднократно бывал в Германии, в том числе в Лейпциге.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com