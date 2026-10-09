СМИ: Черногория может выдать российского пропагандиста США 13 9.10.2026, 14:15

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Михаил Звинчук

У главы «Рыбаря» были при себе дроны.

Основателя российского пропагандистского телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука задержали в Черногории. По информации издания Vijesti, которое ссылается на источники в силовых структурах, у него и его коллег нашли дроны, цифровую технику и электронные устройства.

Как пишет Vijesti, Звинчука задержали сотрудники Департамента безопасности Тивата и Агентства национальной безопасности в районе Которского залива. Вместе с ним под стражу попали его жена и трое коллег по российской информационной сети «Рыбарь». По словам источников издания, при задержанных были дроны, сложная цифровая техника и электронные устройства. Сейчас с ними проводят процессуальные действия.

Vijesti утверждает, что черногорские спецслужбы знали о приезде Звинчука заранее и несколько дней наблюдали за ним уже на территории страны.

В проекте «Рыбарь» подтвердили задержание Звинчука и его коллег. По версии проекта, россияне находились в Черногории легально и собирались снимать Цетинский монастырь. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Черногории выясняет обстоятельства задержания.

Как сообщает Vijesti, Звинчук находится под санкциями Великобритании, а в США его подозревают во вмешательстве в американские выборы. Между Черногорией и США действует договор об экстрадиции.

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