Париж послал ядерный сигнал Telegram-канал «Сито Сократа»

9.10.2026, 14:55

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Фото: French Ministry of Armed Forces

Франция демонстрирует решимость развивать свой военный потенциал дальше.

Вооруженные силы Французской Республики провели очередные успешные испытания стратегической баллистической ракеты М51.3. Офис президента и министерство вооруженных сил Франции официально подтвердили проведение этого важного мероприятия, подчеркивая постоянный рост технологического и боевого потенциала своей ядерной диады.

Пробный пуск проводился без боевого заряда непосредственно с борта подлодки, что наглядно демонстрирует высокую готовность морского компонента сил стратегического сдерживания. Пятая республика остается единственным государством европейского блока, которое обладает полноценным собственным ядерным оружием, создающим важнейший и эксклюзивный фактор сдерживания на всем континенте.

Официальные источники Agence France-Presse подчеркивают, что Парижу удалось существенно улучшить совокупность ключевых характеристик стратегического вооружения, которое традиционно сдерживает Российскую Федерацию. Хотя французский ядерный арсенал количественно уступает российскому потенциалу, новейшая модернизация призвана нивелировать географическую удаленность Франции от потенциального противника за счет увеличения дальности полета, повышенной точности наведения и эффективных средств преодоления противоракетной обороны.

По сему не стоит оценивать технический уровень Парижа свысока, поскольку качественные параметры европейского вооружения находятся на достойном мировом уровне.

Ключевым преимуществом модернизированного комплекса М51.3 выступает комплексное улучшение всех базовых характеристик, которое переводит французские силы на качественно новый уровень.

Французское военное руководство открыто заявляет про ощутимое увеличение дальности полета, существенно повышенную точность поражения целей, а также про внедрение эффективных решений для гарантированного преодоления существующих систем противоракетной обороны.

Дополнительная дальность полета полностью компенсирует прежнюю уязвимость французских атомных подводных лодок, которым ранее приходилось приближаться ближе к зонам возможного обнаружения. Теперь французский флот способен выполнять задачи стратегического характера из удаленных районов мирового океана, полностью защищенных от любых вариантов ответно-встречного воздействия.

При этом Париж демонстрирует решимость развивать свой военный потенциал дальше, увеличивая количество боеголовок и оптимизируя промышленные запасы специального оружейного плутония.

Ведущие аналитические институты оценивают наличествующий потенциал французской промышленности как весьма существенный для дальнейшего развертывания новых боевых блоков. Выход модернизированных ракет М51.3 на боевое дежурство выступает не просто техническим достижением, а четким политическим сигналом всему европейскому сообществу. Франция выражает абсолютную готовность взять на себя роль основного гаранта безопасности в Европе, активно выстраивая практическое сотрудничество с Германией, Польшей и странами Скандинавии. Франция подкрепляет громкие политические заявления конкретными действиями, превращаясь в безусловного военного лидера европейского континента.

Подобное постоянное развитие французских ядерных сил формирует абсолютно новую реальность, в которой Европа получает суверенный инструмент сдерживания внешней агрессии, укрепляя общую независимость региональных институтов.

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