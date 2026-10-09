Уникальная ситуация 2 Кирилл Сазонов

9.10.2026, 15:48

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Удар по Омскому НПЗ заметный и болезненный.

Удары по нефтепереработке России в настоящий момент привели к ситуации, куда более тяжелой, чем летний кризис. Украина в течение короткого времени по привычным маршрутам просто выбивала российские НПЗ.

Моментального эффекта такие удары не дают – какое-то время ситуацию удерживают заблаговременно сделанные запасы. Резервы хранятся на нефтебазах, в больших и малых хранилищах, просто на заправках сетей АЗС. Но если резервы не пополнять, кризис неизбежен.

Итак, 8 октября украинские дроны прорвали российское ПВО в Омске. Это самый крупный нефтеперерабатывающий завод России. Позже компания Fire Point сделала краткое сообщение с вопросом: «Омск, соскучился по FP-1?», обозначив, что конкретно прилетело по цели.

Завод в Омске является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием России, способным перерабатывать более 21 миллиона тонн нефти ежегодно. на ОНПЗ приходится 10% переработки всей российской нефти. В 2024 году завод выпускал более 50 наименований продукции, 100% топлива соответствует стандарту «Евро-5». На предприятии работает более 3,3 тыс. сотрудников.

Удар по Омскому НПЗ заметный и болезненный, с учетом его доли в переработке нефти. Но не единственный, за последнее время. А мы говорим о кризисе, об общем дефиците, то есть необходимо достичь кумулятивного эффекта при одновременной остановке нескольких заводов.

Так и происходит. Утром 8 октября перед Омском был атакован НПЗ «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане. Предприятие перерабатывает около 10 млн тонн нефти в год. Всего в последнее время под удары попали Московский, Ярославский и Пермский НПЗ, КИНЕФ и Усть-Луга, Ильский, Саратовский, Сызранский и другие заводы.

Что это дает в сумме? Аналитики Генштаба, Минобороны и разведка оценили последствия недавних дальнобойных атак. Из строя выведено более 51% мощностей врага, что явилось результатом планомерной работы по обескровлению военной машины РФ.

В начале октября агентство Bloomberg, анализируя последствия удара по ОНПЗ и другим нефтеперерабатывающим предприятиям РФ, сообщило, что нефтепереработка в россии рухнула до минимума за более чем два десятилетия.

То есть половину производства топлива в России мы на сегодняшний день уже вывели из игры. Очереди на заправках уже появляются, как и первые драки. Но в целом ситуацию пока удерживают за счет резервов на нефтебазах. Насколько хватит этих запасов? Ненадолго. Главное, чтобы не хватило до завершения ремонта и запуска пострадавших заводов. Так что мы не ждем пока они используют все запасы, а бьем по хранилищам.

Так в ночь на 2 октября в Самаре после прилета загорелась самая большая в Европе нефтяная станция «Самара», которая является частью системы «Транснефть». Площадь объекта – более 216 гектаров. Там расположены 71 резервуар, суммарно общей емкостью более 1,6 миллиона кубометров нефти. Понятно, что с одного прилета все 71 не загорятся. Так и мы одним ударом не ограничимся.

С таким подходом скоро запасы кончатся и начнется полноценный кризис. Если выбита половина производств в масштабах страны – страшно даже представить, что будет. А мы и не будем представлять. Скоро увидим сами.

Кирилл Сазонов, «Фейсбук»

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