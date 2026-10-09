Мерц резко высказался о Шредере

Мерц резко высказался о Шредере3
- 9.10.2026, 16:04
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Экс-канцлер Германии прилетел к Путину на день рождения.
Канцлер Германии Фридрих Мерц возмущен тем, что бывший глава немецкого правительства Герхард Шредер посетил празднование дня рождения Путина. В Берлине считают такой жест неприемлемым на фоне российской войны против Украины, сообщает Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
Представитель правительства заявил, что Мерц «глубоко возмущен» поездкой экс-канцлера. По его словам, ответственность за войну лежит на российском президенте, поэтому участие Шредера в праздновании выглядит «аморальным».
Критика прозвучала и внутри Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой принадлежит Шредер. Сопредседатель партии, министр финансов Ларс Клингбайль назвал его визит «совершенно неприемлемым». Сам бывший канцлер и его жена на запросы журналистов не ответили.
Шредер давно подвергается критике из-за тесных связей с российским энергетическим бизнесом. После ухода с поста канцлера он возглавлял комитет акционеров Nord Stream и занимал руководящие должности в «Роснефти». На прошлой неделе он также вошел в совет директоров сети гипермаркетов Hyperglobus.
Путин ранее называл Шредера предпочтительным собеседником для обсуждения европейской безопасности. Однако эту идею отвергли как Евросоюз, так и правительство Мерца.
Визит бывшего канцлера на праздник Путина вновь обострил спор о его многолетних отношениях с Москвой. Для нынешнего немецкого руководства такая близость к Путину особенно неприемлема, пока Россия ведет войну против Украины.