Мерц резко высказался о Шредере 3 9.10.2026, 16:04

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Фридрих Мерц

Фото: Getty Images

Экс-канцлер Германии прилетел к Путину на день рождения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц возмущен тем, что бывший глава немецкого правительства Герхард Шредер посетил празднование дня рождения Путина. В Берлине считают такой жест неприемлемым на фоне российской войны против Украины, сообщает Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Представитель правительства заявил, что Мерц «глубоко возмущен» поездкой экс-канцлера. По его словам, ответственность за войну лежит на российском президенте, поэтому участие Шредера в праздновании выглядит «аморальным».

Критика прозвучала и внутри Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой принадлежит Шредер. Сопредседатель партии, министр финансов Ларс Клингбайль назвал его визит «совершенно неприемлемым». Сам бывший канцлер и его жена на запросы журналистов не ответили.

Шредер давно подвергается критике из-за тесных связей с российским энергетическим бизнесом. После ухода с поста канцлера он возглавлял комитет акционеров Nord Stream и занимал руководящие должности в «Роснефти». На прошлой неделе он также вошел в совет директоров сети гипермаркетов Hyperglobus.

Путин ранее называл Шредера предпочтительным собеседником для обсуждения европейской безопасности. Однако эту идею отвергли как Евросоюз, так и правительство Мерца.

Визит бывшего канцлера на праздник Путина вновь обострил спор о его многолетних отношениях с Москвой. Для нынешнего немецкого руководства такая близость к Путину особенно неприемлема, пока Россия ведет войну против Украины.

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