Плохая новость для диктаторов 1 Telegram-канал «СерпомПо»

9.10.2026, 16:16

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Вы, что, хотите как в Сирии?!

Недаром руководители России не любили «арабскую весну». Вот какие плоды дала она в Сирии, откуда после авантюры Путина по поддержке Асада и громадном объёме выброшенных средств российских налогоплательщиков, сирийский диктатор был изгнан.

Financial Times рассказывает, что новые власти Сирии создали инвестфонд, быстро наполнив его конфискованными активами и средствами тех лиц, которые разбогатели благодаря близости к диктатору Асаду. Причем фонд стал настолько крупным и влиятельным, что теперь играет ведущую роль в экономике.

Не знаем, что выйдет из этой идеи на практике, но представьте, что нечто подобное может случиться и в других странах, где правят диктаторы, а близкие к ним личности обогащаются на близости к ним?

«Вы, что, хотите как в Сирии?!». Предлагаем под этим лозунгом запустить на госТВ кампанию, раздав сценарии Эрнсту, Добродееву, подключив Соловьёва.

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