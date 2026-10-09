Минчанка: На Новый год нужен план эвакуации 5 9.10.2026, 16:19

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Белорусы хотят встретить 2027 год в комфортных условиях.

Минск и Гродно оказались одними из самых востребованных городов к Новому году среди российских туристов. Столица Беларуси впервые обогнала Москву по числу бронирований на период праздников, стало известно 8 октября.

Минчанка поделилась этой новостью в соцсети Threads и спросила у соотечественников об их планах на Новый год.

«Такие дела, — пишет она. — На Новый год нужен план эвакуации. Хочется встретить в комфортных условиях. А какие у вас планы?»

«Минск обошел Москву по спросу у россиян на Новый год, — пишет еще один житель столицы. — В рейтинге праздничных направлений он теперь второй — после Петербурга. Что думаете, белорусы?»

Большинство белорусов ответили, что планируют встречать Новый год с семьями и высказали надежду, что россияне у нас не задержатся. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постами:

— Лучше я дома посижу.

— Мало нам ковида было, теперь еще чуму завезут. На улицу – ни ногой!

— Дома, с семьей, как в последние годы. Опасное это дело — на улице в Минске Новый год встречать. Минчане поймут.

— Я думаю, что чума нам не нужна.

— Надеюсь, что у нас им не понравится.

— Ж… Минску на Новый год, что тут еще думать?

— Они и трезвые не сильно адекватные, а тут пьяных россиян пол—Минска будет. Нужно валить.

— Бегите, глупцы!

Это больше для властей проблема – как город восстанавливать после татаро-монгольского нашествия.

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