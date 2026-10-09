ВСУ ликвидировали как минимум 20 российских офицеров одним ударом 12 9.10.2026, 16:35

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Погибшие служили в штабах группировки войск «Центр».

В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по Донецку 26 августа погибли как минимум 20 российских офицеров. Согласно расследованию «Медиазоны», это самый массовый случай гибели офицеров российской армии в ходе российско-украинской войны, о котором известно на сегодня.

Восемнадцать военнослужащих погибли в день удара, еще двое позже скончались от полученных ранений.

Погибшие служили в штабах группировки войск «Центр» — штабе Центрального военного округа и штабе 41‑й общевойсковой армии. Журналисты установили имена погибших, сопоставив списки личного состава воинских частей с государственными реестрами наследственных дел и другими источниками, а также изучив некрологи высокопоставленных офицеров. Использованные списки личного состава были актуальны на июль 2025 года.

Ракетный удар был нанесен вечером 26 августа. Глава оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин заявил, что целью стал торговый центр «Донецк Сити». По его словам, тогда были ранены восемь человек, в том числе двое детей и две женщины. Он утверждал, что использовались ракеты Storm Shadow/SCALP-EG.

Телеграм-канал Exile+ сообщал, что один из ударов пришелся по зданию на проспекте Ильича, 97, где до войны располагались научно-исследовательские и промышленные учреждения. Украинский канал «КиберБорошно» писал, что другой целью могла быть подземная парковка на 600 машиномест под недостроенным жилым комплексом, по которой якобы попали шесть ракет.

Украинские OSINT-проекты предполагали, что оба объекта использовались российскими военными как командные пункты. По данным Exilenova+, в результате удара погибли 27 человек, еще 58 были ранены. Среди тяжелораненых, как сообщалось, были два генерала.

Среди погибших сотрудников штаба Центрального военного округа журналисты назвали восьмерых офицеров:

38‑летний полковник Артем Бердюгин, начальник отдела планирования и координации разведки;

50‑летний полковник Александр Калянов, начальник отдела специальной разведки;

47‑летний полковник Сергей Легкий, заместитель начальника войск радиоэлектронной борьбы;

39‑летний подполковник Юрий Жигалов, начальник отделения совместной подготовки и взаимодействия с родами войск;

37‑летний майор Сергей Лыков, офицер оперативного отдела ракетных войск и артиллерии;

41‑летний майор Вячеслав Латышев, офицер инженерных войск;

34‑летний майор Дмитрий Овчаренко, начальник отделения инженерной подготовки;

36‑летний майор Антон Щербанев, офицер отдела планирования и координации разведки.

В штабе 41‑й общевойсковой армии погибли девять офицеров. Среди них:

48‑летний полковник Сергей Лаптев, начальник отдела и заместитель начальника штаба оперативного отдела;

55‑летний полковник Василий Латышев, начальник штаба ракетных войск и артиллерии;

39‑летний полковник Евгений Тимкин, начальник отдела инженерных войск;

42‑летний подполковник Артем Акимов, заместитель начальника войск противовоздушной обороны;

42‑летний подполковник Андрей Моисеенко, старший офицер оперативного отдела штаба армии;

43‑летний подполковник Рустам Фахрутдинов, начальник разведки и заместитель начальника штаба по разведке;

34‑летний майор Олег Березовский, офицер по защите информации;

28‑летний капитан Кирилл Полозков, офицер разведывательного отдела;

26‑летний старший лейтенант Олег Голубенко, офицер отделения разведки и автоматизированной системы управления войсками.

Еще трое погибших служили в других подразделениях или их место службы неизвестно:

51‑летний полковник Андрей Крестьянский, старший преподаватель-инспектор центра подготовки руководящего состава соединений Министерства обороны;

35‑летний подполковник Денис Павлов, последним известным местом службы которого был 15‑й мотострелковый полк;

46‑летний подполковник Виктор Басенко, ранее начальник штаба материально-технического обеспечения 25‑й общевойсковой армии.

Кроме этого, «Медиазона» установила еще два случая массовой гибели штабных офицеров 41‑й армии. 4 августа 2026 года погибли восемь военнослужащих, а 8 сентября 2025 года — четверо.

В августе 2026 года погибли:

52‑летний подполковник Алексей Фурзиков, оперативный дежурный и заместитель начальника территориального центра управления штаба 41‑й армии;

42‑летний подполковник Сергей Авдеев, начальник отделения подготовки ракетных войск и артиллерии;

29‑летний майор Мирза Мирзоев, старший офицер оперативного отделения инженерных войск;

39‑летний майор Семен Белоножко, офицер войск радиационной, химической и биологической защиты;

36‑летний майор Павел Сафонов, офицер топографической службы;

39‑летний капитан Сергей Аверин, старший офицер отделения планирования и применения беспилотных систем;

30‑летний капитан Николай Зобнин, офицер противовоздушной обороны;

34‑летний лейтенант Александр Новиков, офицер оперативного отдела штаба армии.

В сентябре 2025 года погибли:

39‑летний подполковник Сергей Коноплев, начальник отделения связи штаба 41‑й армии;

37‑летний майор Фаат Назипов, офицер отдела связи;

46‑летний майор Андрей Асютин, начальник отдела связи;

33‑летний лейтенант Алексей Матьков, офицер того же отдела.

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