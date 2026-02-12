Генштаб ВСУ: Ракеты «Фламинго» поразили один из крупнейших арсеналов Минобороны РФ 7 12.02.2026, 13:21

Стали известны подробности ударов по Волгоградской и Тамбовской области.

Силы обороны в ночь на четверг, 12 февраля, поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Волгоградской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Как отметили военные, этот арсенал является одной из крупнейших площадок для хранения боеприпасов российской армии. Украинские военные нанесли удары по объекту средствами дальнего поражения FP-5 «Фламинго». Зафиксированы мощные взрывы на территории объекта с последующей вторичной детонацией.

Кроме этого, в населенном пункте Мичуринск (Тамбовская область, РФ) военные атаковали предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для авиационных и ракетных систем Мичуринский завод «Прогресс», которое задействовано в обеспечении российской армии. Как отметили в Генштабе, на территории завода возник пожар, результаты и масштаб нанесенного ущерба уточняются.

Также в районе Терпенья и Розовки на оккупированной территории Запорожской области поражены склады боеприпасов оккупантов. Военные подтвердили и поражение 11 февраля завода Волгоградский в Волгоградской области РФ.

Там повреждена основная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1, повреждены элементы АВТ-3 и инфраструктурные объекты на территории. На других объектах, в частности вторичной переработки, снижена нагрузка или произошла остановка.

В ночь на 12 февраля в Волгоградской области РФ прогремела серия мощных взрывов. Сообщалось о ракетном ударе и пожаре на военном арсенале в поселке Котлубань. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что местная ПВО ночью якобы отразила ракетную атаку. В то же время, по его словам, в результате «падения обломков на территории объекта министерства обороны возле поселка Котлубань произошло возгорание».

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com