Россиян призвали готовиться к дальнейшему ухудшению ситуации в экономике 8 12.02.2026, 15:37

В правительстве РФ дали неутешительный прогноз.

Российская экономика в 2026 году продолжит замедляться, предупредил на заседании комитета Госдумы в четверг глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, резкое падение темпов роста в стране является «естественной платой за снижение инфляции», а какие бы решения по ускорению экономики не принимались, эффекта от них придется ждать 6-9 месяцев, а иногда и больше.

«Восстановление темпов роста будет происходить в лучшем случае в конце 2026 года, но, скорее всего, в 2027 году», — предупредил Решетников. Он также добавил, что, скорее всего, экономика испытает сокращение инвестиций — впервые с 2020 года (цитаты по «Интерфаксу»).

По данным Росстата, в прошлом году российский ВВП прибавил лишь 1%, что почти в 5 раз ниже цифры предыдущего года: изначально она составляла 4,3% роста, но после пересчета увеличилась до 4,9%.

Рост промышленности практически остановился — 1,3% за год, а из 28 отраслей, которые отслеживает Росстат, 21 оказалась в минусе. Рекордсменом по темам обвала стал автопром, потерявший четверть выпуска; металлургические заводы сократили производство на 2,1%, фабрики одежды и обуви — на 3,5%. Впервые за 15 лет упал выпуск продуктов питания — на 0,5%.

Правительство прогнозирует в этом году рост ВВП на 1,3%, но его оптимизм мало кто разделяет. МВФ ждет от российской экономики лишь 0,8% роста — вчетверо меньше, чем в среднем по миру (3,3%).

В непубличном формате чиновники финансового блока правительства предупреждают Кремль, что уже летом экономика может скатиться в полноценный кризиса, писала The Washington Post. По словам источника издания, чиновники полагают, что без повышения налогов дефицит бюджета продолжит расти из-за падающих нефтегазовых доходов, а банковская система может не справиться с давлением из-за неплатежей по кредитам, которые выдавались в том числе для финансирования войны.

Уже сейчас 11% всех займов в банковских портфелях стали проблемными, согласно статистике ЦБ РФ. А очередь из компаний, которые просят помощи из бюджета, продолжает расти. В конце прошлого года 200 млрд рублей у правительства попросили РЖД, столкнувшиеся с сильнейшим за 16 лет обвалом перевозок грузов.

В новом году помощи на 50 млрд рублей попросил «Самолет» — крупнейший в стране застройшик по площади возводимого жилья. Еще 10 млрд рублей просят металлургические предприятия, теряющие прибыли из-за санкций и замедления экономики. Однако с учетом нарастающих проблем бюджета, вряд ли государство сможет помочь всем, отмечает Дмитрий Полевой, директор по инвестициям Astra Asset Management. Для приоритетных секторов власти могут предусмотреть льготные кредиты, считает он, однако это еще больше увеличит риски для банковской системы.

