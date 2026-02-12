Союзник Трампа нацелился на венесуэльскую нефть 2 12.02.2026, 16:15

Американский нефтяной магнат готовится к крупнейшей сделке в своей жизни.

Американский энергетический миллиардер Гарри Сарджент III оказался на пороге сделки, которую сам называет «крупнейшей возможностью со времен распада СССР». После свержения диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро в январе и смены политики Вашингтона предприниматель рассчитывает вернуть свои компании в Венесуэлу и занять ключевые позиции в возрожденной нефтяной отрасли страны, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

68-летний Сарджент — бывший пилот и давний знакомый президента США Дональда Трампа — долгие годы поддерживал связи как с Мар-а-Лаго, так и с венесуэльским руководством. Мадуро называл его abuelo («дедушка»), а сам бизнесмен активно лоббировал необходимость решительных действий в Венесуэле, чтобы вернуть туда американские компании и не уступить страну Китаю.

Теперь, когда режим Мадуро частично сохранился, но сам лидер отправлен в Нью-Йорк по обвинению в наркоторговле, Сарджент оказался в числе тех, кто может выиграть больше всех. Его компании имеют доли в проектах, способных добывать сотни тысяч баррелей нефти в сутки, а также участвуют в восстановлении крупного НПЗ Амуай.

Однако фигура Сарджента крайне противоречива. Венесуэльская оппозиция считает его человеком, работавшим в интересах режима. В прошлом он был участником громких судебных процессов, связанных с семейным бизнесом и контрактами в Ираке, но неоднократно добивался оправданий.

Несмотря на опасения крупных нефтяных корпораций, называющих страну «непригодной для инвестиций», Сарджент уже провел встречи с Делси Родригес, экономическим координатором венесуэльских властей. Он надеется, что ослабление санкций позволит быстро нарастить добычу и вернуть американское присутствие в стране.

«Это момент, когда можно обеспечить энергетическую безопасность не только США, но и всего полушария», — заявил Сарджент.

