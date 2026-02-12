Половина месячной добычи нефти России «застряла» в море 5 12.02.2026, 17:28

Из-за санкций.

Усилия США и Европы по ограничению возможностей России продавать свою нефть заставляют ее все сильнее увеличивать скидки для тех, кто готов ее брать. Но несмотря даже на то, что такие скидки превысили уже $27 за баррель, огромные объемы сырья так и не могут найти покупателей. Около 143 млн баррелей российской нефти находилось 10 февраля на танкерах, по данным Vortexa.

Это примерно половина месячной добычи, отмечает The Wall Street Journal. В прошлом году она варьировалась от почти 9 млн баррелей в сутки в январе (из-за ограничений в рамках ОПЕК+) до 9,43 млн в ноябре, а затем стала снижаться, упав в январе 2026 года до 9,28 млн баррелей. Большинство танкеров, превратившихся в плавучие хранилища, курсирует у портов вблизи российского, индийского и китайского побережья либо в зонах, использующихся для перевали нефти с судна на судно, например, около Малайзии, говорит Эмма Ли, ведущий аналитик Vortexa по нефтяному рынку Китая.

По ее словам, «сроки реализации этих баррелей будут во многом зависеть от уровня скидок, предлагаемых потенциальным покупателям». Для Urals в портах загрузки они достигли рекордных $27,3 за баррель по отношению к Brent в результате безостановочного роста с начала ноября, по данным Argus Media. Скидка на дальневосточный сорт ESPO составляет $13.

