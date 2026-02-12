Defense Express: Удар «Фламинго» удивляет 22 12.02.2026, 17:56

Украинские ракеты обходят российские ПВО и РЭБ.

Силы обороны Украины подтвердили второе успешное применение ракеты FP-5 «Фламинго», что может указывать на ее способность обходить российские ПВО и РЭБ, говорится в материале Defense Express в четверг, 12 февраля.

В сообщении Генштаба ВСУ сказано, что «Фламинго» ночью поразила арсенал ГРАУ под Котлубанью в Волгоградской области РФ. Это стало вторым подтвержденным использованием украинской ракеты после ударов в январе по полигону Капустин Яр, который используется россиянами для запуска ракет Орешник.

Аналитики Defense Express считают, что украинская крылатая ракета обладает способностью эффективно прорывать системы ПВО и РЭБ, поскольку оба пораженные объекты должны были быть плотно защищены.

Капустин Яр и арсенал ГРАУ находятся в одном российском регионе, на расстоянии 120 км друг от друга. То есть после предыдущего удара «Фламинго» в России не смогли усилить свою систему ПВО в Волгоградской области, указывается в материале.

Успешное применение FP-5 может может говорить о важном обновлении ракеты, вероятнее всего — интеграции системы TERCOM, позволяющей осуществлять полет на малых высотах. Ее суть заключается в считывании с помощью радиовысотомера или специализированной РЛС рельефа под ракетой и его сравнение с эталонным «слепком».

Чем меньше высота полета крылатой ракеты, тем лучше она прорывает средства противовоздушной обороны, радиолокационные станции ее не видят. При этом главная задача TERCOM — обеспечить независимую от спутников систему навигации, что значительно повышает устойчивость ракеты к средствам РЭБ, объясняют эксперты.

12 февраля Генштаб ВСУ подтвердил поражение арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Волгоградской области. Силы обороны нанесли удары по объекту ракетой FP-5 «Фламинго», зафиксированы взрывы и детонация.

5 февраля стало известно, что в результате успешной операции Сил обороны, которая длилась месяц, ракетами «Фламинго» поражен полигон Капустин Яр. Это стало первым официальным подтверждением применения «Фламинго» по территории РФ.

