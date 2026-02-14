В Венесуэле освободили 17 политзаключенных 14.02.2026, 16:45

В стране может быть принять закон об амнистии.

Новые власти Венесуэлы в субботу, 14 февраля, освободили 17 политических заключённых. Председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес сообщил в соцсетях, что люди, содержавшиеся в тюрьме «Зона 7» в Каракасе, вышли на свободу, но не назвал их имён, пишет «Немецкая волна».

Освобождение группы политзаключённых произошло на фоне дебатов в парламенте о законе об амнистии, призванном прекратить преследование инакомыслящих. Действие закона распространится на обвинения, предъявленные за последние 27 лет противникам экс-диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса.

Депутаты в четверг отложили принятие закона из-за разногласий по поводу механизма его реализации. Спор возник вокруг статьи, требующей личного присутствия обвиняемых в суде для подачи прошения об амнистии. Обсуждение продолжится 19 февраля.

Закон является центральным элементом реформ временного президента Делси Родригес, сестры спикера парламента. Если амнистия вступит в силу, то она коснётся обвинений в «измене», «терроризме» и «разжигании ненависти», по которым были осуждены сотни диссидентов.

На прошлой неделе проект был одобрен в первом чтении. По данным неправительственной организации Foro Penal, с начала процесса освобождения на свободу вышли уже более 430 политзаключённых, но около 640 человек всё ещё остаются за решёткой.

Ранее, в четверг, 12 февраля, тысячи людей вышли на первую после смещения Мадуро крупную демонстрацию оппозиции, требуя освобождения всех узников совести.

