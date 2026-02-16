Telegraph: Британия планирует бороться с теневым флотом РФ в стиле Джеймса Бонда 16.02.2026, 20:52

Британский спецназ может использовать катера-дроны «в стиле Джеймса Бонда» для охоты на суда теневого флота России, пишет Telegraph со ссылкой на источники.

Они похожи на реактивный катер Бонда — Q Boat, построенный для съемок фильма «И целого мира мало» 1999 года с Пирсом Броснаном в роли агента 007.

Однако, в отличие от Q Boat, эти суда, построенные компанией Kraken Technology в графстве Гэмпшир, — беспилотные, они уже прошли испытания НАТО в Балтийском море.

Катера получили название K3 Scout. Они состоят из специального легкого композитного стекловолоконного корпуса, их длина — 36 футов (около 11 м), максимальная скорость — 50–55 узлов (около 93-102 км/ч), максимальное расстояние, которое они могут преодолеть, — 650 морских миль (более 1,2 тыс. км) при скорости 25 узлов (почти 47 км/ч). Эти суда могут выдержать в море до 30 дней, их максимальное водоизмещение — 2550 кг, полезная нагрузка — 600 кг. Их стоимость оценивается в 280 тыс. фунтов (€322 тыс.).

Собеседники утверждают, что Особая лодочная служба, элитное подразделение спецназа ВМС Великобритании, изучает возможность использования таких катеров в секретных миссиях в будущем.

«Эти катера словно сошли со страниц фильма о Джеймсе Бонде», — отметил полковник разведки в отставке Филип Ингрэм.

Мэл Крис, генеральный директор Kraken, заявил, что новые высокотехнологичные суда могут сыграть важную роль в обеспечении безопасности подводных кабелей и трубопроводов, а также морских ветроэлектростанций и нефтяных платформ.

