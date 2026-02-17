25 мая 2026, понедельник, 8:52
В Индии лукашенковских профсоюзников ждала забастовка

  • 17.02.2026, 8:27
Фото: Bhushan Koyande, Hindustan Times

Как настоящие профсоюзы отстаивают интересы своих членов.

В Индии прошла однодневная общенациональная забастовка, которая была организована десятью основными профсоюзами страны как протест против политики центрального правительства, пишет «Салiдарнасць».

В частности, профсоюзы требуют отмены четырех новых Кодексов, называя их самым масштабным и агрессивным поражением прав трудящихся со времен обретения Индией независимости.

Кроме того, участники масштабной забастовки выступили против недавно объявленного торгового соглашения между Индией и США, заявляя, что в результате индийская продукция не сможет конкурировать с американским импортом на рынке, а отечественные фермеры разорятся.

По иронии судьбы накануне в Индию приехала Федерация профсоюзов Беларуси во главе с председателем Юрием Сенько. Так сказать, для обмена опытом.

Сенько рассказывал «о выстроенной системе социального партнерства в Беларуси, благодаря чему эффективно и конструктивно решаются все важнейшие вопросы – от обеспечения продуктивной занятости до повышения зарплаты». И мы даже знаем самого главного социального партнера, который периодически принимает главу «независимой» ФПБ с докладом и определяет задачи на будущее. И эти задачи не про борьбу за права трудящихся, а, в первую очередь, про тотальный контроль за работниками.

В то же время представители ФПБ могли увидеть в Индии, как настоящие профсоюзы отстаивают интересы своих членов. Ведь, начиная с лета 2002-го, когда Федерация оказалась под полным контролем властей, никто из ее руководства даже не заикается об акциях протеста.

