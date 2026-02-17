25 мая 2026, понедельник, 11:55
В Польшу снова залетели шары из Беларуси

  • 17.02.2026, 11:37
В Польшу снова залетели шары из Беларуси
иллюстративное фото

Режим Лукашенко продолжает гибридные атаки на границе.

Этой ночью польские военные зафиксировали очередное нарушение воздушного пространства метеошарами из Беларуси.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

В ночь на 17 февраля военные радиолокационные системы зафиксировали очередные влеты в воздушное пространство Польша объектов, похожих на воздушные шары, со стороны Беларуси.

«Объекты постоянно идентифицировались и находились под непрерывным наблюдением военных систем разведки. Ситуация была контролируемой и не представляла угрозы для безопасности воздушного движения или граждан Республики Польша», – заявило Оперативное командование.

Зафиксированные инциденты не отличались от событий, которые в последнее время фиксируют в районе польско-белорусской границы, подчеркнули военные.

«Оперативное командование Вооруженных сил Польши, действуя в соответствии с действующими процедурами, сотрудничает со службами, ответственными за безопасность государства, оперативно передавая необходимую информацию для быстрого реагирования – в частности, перехват объектов и задержание лиц, подозреваемых в причастности к этим инцидентам», – говорится в сообщении.

