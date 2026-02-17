В Польшу снова залетели шары из Беларуси

В Польшу снова залетели шары из Беларуси1
- 17.02.2026, 11:37
Режим Лукашенко продолжает гибридные атаки на границе.
Этой ночью польские военные зафиксировали очередное нарушение воздушного пространства метеошарами из Беларуси.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
В ночь на 17 февраля военные радиолокационные системы зафиксировали очередные влеты в воздушное пространство Польша объектов, похожих на воздушные шары, со стороны Беларуси.
«Объекты постоянно идентифицировались и находились под непрерывным наблюдением военных систем разведки. Ситуация была контролируемой и не представляла угрозы для безопасности воздушного движения или граждан Республики Польша», – заявило Оперативное командование.
Зафиксированные инциденты не отличались от событий, которые в последнее время фиксируют в районе польско-белорусской границы, подчеркнули военные.
«Оперативное командование Вооруженных сил Польши, действуя в соответствии с действующими процедурами, сотрудничает со службами, ответственными за безопасность государства, оперативно передавая необходимую информацию для быстрого реагирования – в частности, перехват объектов и задержание лиц, подозреваемых в причастности к этим инцидентам», – говорится в сообщении.