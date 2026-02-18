Дроны атаковали военный завод в Чебоксарах 6 18.02.2026, 8:41

6,762

Предприятие выпускает комплектующие к крылатым и баллистическим ракетам.

В ночь на 18 февраля ударные беспилотники атаковали город Чебоксары в российской республике Чувашия. Местные насчитали по меньшей мере три дрона, которые падали неподалеку от местного оборнного предприятия, пишет «Фокус».

По данным мониторингового телеграм-канала «Supernova+», в Чебоксарах был поражен объект энергетической инфраструктуры.

«Чувашия ... Чебоксары ... прикурили энергетический объект в районе АО «ВНИИР-Прогресс», — говорится в подписи к видео, на котором зафиксированы последствия дроновой атаки по Чебоксарам.

Как пишет российское издание Astra, местные жители заметили по меньшей мере три дрона, которые атаковали оборонное предприятие «ВНИИР-Прогресс».

«ASTRA проанализировала кадры очевидцев с дымом после атаки, фото сделано в районе домов по проспекту 9-й Пятилетки. Что именно дымит, неизвестно, но это место находится как раз в районе упомянутого жителями магазина «Ромашка». До завода ВНИИР от этого места — примерно 800-900 метров, следует из анализа ASTRA», — говорится в сообщении.

Губернатор Чувашии Олег Николаев подтвердил атаку дронов по Чебоксарам, но отметил, что существенных повреждений якобы нет.

«Сегодня утром на территории Чувашии зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов в Новоюжном районе Чебоксар и в Чебоксарском округе (Яуши). Главное на данный момент. Пострадавших нет. Разрушений капитальных сооружений нет. Зафиксировано повреждение нескольких автомобилей. Все экстренные и оперативные службы работают на местах. Безопасности жителей ничего не угрожает, ситуация под контролем», — написал Николаев.

Завод «ВНИИР-Прогресс» выпускает навигационное оборудование и комплектующие к крылатым и баллистическим ракетам, поэтому он является законной целью для ВСУ.

Ранее ВСУ уже несколько раз атаковали это военное предприятие. Например, по этому предприятию в Чебоксарах украинские БпЛА нанесли удар в ночь на 26 ноября 2025 года. Эту информацию подтвердил Генштаб ВСУ. На территории завода зафиксировали несколько взрывов.

В Чебоксарах, в частности, делают ГНСС-приемники и антенны для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo. Их применяют в ударных дронах, в ракетах «Искандер-М», «Калибр», а также в модулях для управляемых авиабомб.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com