Дроны атаковали военный завод в Чебоксарах

Дроны атаковали военный завод в Чебоксарах6
- 18.02.2026, 8:41
Предприятие выпускает комплектующие к крылатым и баллистическим ракетам.
В ночь на 18 февраля ударные беспилотники атаковали город Чебоксары в российской республике Чувашия. Местные насчитали по меньшей мере три дрона, которые падали неподалеку от местного оборнного предприятия, пишет «Фокус».
По данным мониторингового телеграм-канала «Supernova+», в Чебоксарах был поражен объект энергетической инфраструктуры.
«Чувашия ... Чебоксары ... прикурили энергетический объект в районе АО «ВНИИР-Прогресс», — говорится в подписи к видео, на котором зафиксированы последствия дроновой атаки по Чебоксарам.
Как пишет российское издание Astra, местные жители заметили по меньшей мере три дрона, которые атаковали оборонное предприятие «ВНИИР-Прогресс».
«ASTRA проанализировала кадры очевидцев с дымом после атаки, фото сделано в районе домов по проспекту 9-й Пятилетки. Что именно дымит, неизвестно, но это место находится как раз в районе упомянутого жителями магазина «Ромашка». До завода ВНИИР от этого места — примерно 800-900 метров, следует из анализа ASTRA», — говорится в сообщении.
Губернатор Чувашии Олег Николаев подтвердил атаку дронов по Чебоксарам, но отметил, что существенных повреждений якобы нет.
«Сегодня утром на территории Чувашии зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов в Новоюжном районе Чебоксар и в Чебоксарском округе (Яуши). Главное на данный момент. Пострадавших нет. Разрушений капитальных сооружений нет. Зафиксировано повреждение нескольких автомобилей. Все экстренные и оперативные службы работают на местах. Безопасности жителей ничего не угрожает, ситуация под контролем», — написал Николаев.
Завод «ВНИИР-Прогресс» выпускает навигационное оборудование и комплектующие к крылатым и баллистическим ракетам, поэтому он является законной целью для ВСУ.
Ранее ВСУ уже несколько раз атаковали это военное предприятие. Например, по этому предприятию в Чебоксарах украинские БпЛА нанесли удар в ночь на 26 ноября 2025 года. Эту информацию подтвердил Генштаб ВСУ. На территории завода зафиксировали несколько взрывов.
В Чебоксарах, в частности, делают ГНСС-приемники и антенны для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo. Их применяют в ударных дронах, в ракетах «Искандер-М», «Калибр», а также в модулях для управляемых авиабомб.