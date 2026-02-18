Как маленькая обезьянка нашла утешение в плюшевой игрушке 4 18.02.2026, 16:23

5,590

Трогательное видео из японского зоопарка.

Детеныша японской макаки по имени Панч в японском зоопарке Итикава в префектуре Тиба к востоку от Токио бросила мать сразу после рождения. Плюшевый орангутан заменил малышу маму, а вскоре в сети появилось видео, в котором Панча вычесывает другая обезьяна.

Видео с брошенным детенышем обезьяны Панчем распространяется в соцсетях. Японское издание The Mainichi рассказало историю обезьянки, которая нашла утешение в плюшевой игрушке.

More information about Punch, the baby monkey at Ichikawa Zoo in Japan.



He was abandoned by his mother shortly after birth and has been hand‑raised by zookeepers.



They gave him a plush orangutan toy, which he carries everywhere, hugging it while he sleeps, using it for… pic.twitter.com/qn1fO7Wu1n — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 14, 2026

6-месячный самец японской макаки Панч живет в вольере «Обезьянья гора». Он родился 26 июля 2025 года весом в 500 граммов, а истощенная родами самка в летнюю жару не проявила к нему никакого интереса. После того, как его бросила мать, детеныша выкормили молоком с рук работники зоопарка.

24-летний смотритель Косуке Шикано рассказал, что маленькие обезьяны начинают цепляться за мех матерей вскоре после рождения, чтобы чувствовать комфорт и наращивать мышцы. Поскольку у Панча такой возможности не было, ему пробовали давать заменители, в частности свернутые полотенца и различные мягкие игрушки. Больше всего малышу понравился плюшевый орангутан.

«Из-за меха мягкого животного его было легко схватить, а его внешний вид также похож на обезьяний, что, вероятно, давало ощущение безопасности», — пояснил Шикано.

После того, как смотрители уходили из зоопарка на ночь, Панч прижимался к плюшевой обезьяне, чтобы уснуть. Орангутан фактически стал для него суррогатной матерью.

Little Punch, scared by the bigger monkeys, jumps into a hole and tries to drag Ora-mama in… she’s too big, yet he keeps going, and it’s pure heart-melt 🥹pic.twitter.com/LbpqppKhEO — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 15, 2026

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com