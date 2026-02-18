26 мая 2026, вторник, 16:51
Как маленькая обезьянка нашла утешение в плюшевой игрушке

4
  • 18.02.2026, 16:23
  • 5,590
Трогательное видео из японского зоопарка.

Детеныша японской макаки по имени Панч в японском зоопарке Итикава в префектуре Тиба к востоку от Токио бросила мать сразу после рождения. Плюшевый орангутан заменил малышу маму, а вскоре в сети появилось видео, в котором Панча вычесывает другая обезьяна.

Видео с брошенным детенышем обезьяны Панчем распространяется в соцсетях. Японское издание The Mainichi рассказало историю обезьянки, которая нашла утешение в плюшевой игрушке.

6-месячный самец японской макаки Панч живет в вольере «Обезьянья гора». Он родился 26 июля 2025 года весом в 500 граммов, а истощенная родами самка в летнюю жару не проявила к нему никакого интереса. После того, как его бросила мать, детеныша выкормили молоком с рук работники зоопарка.

24-летний смотритель Косуке Шикано рассказал, что маленькие обезьяны начинают цепляться за мех матерей вскоре после рождения, чтобы чувствовать комфорт и наращивать мышцы. Поскольку у Панча такой возможности не было, ему пробовали давать заменители, в частности свернутые полотенца и различные мягкие игрушки. Больше всего малышу понравился плюшевый орангутан.

«Из-за меха мягкого животного его было легко схватить, а его внешний вид также похож на обезьяний, что, вероятно, давало ощущение безопасности», — пояснил Шикано.

После того, как смотрители уходили из зоопарка на ночь, Панч прижимался к плюшевой обезьяне, чтобы уснуть. Орангутан фактически стал для него суррогатной матерью.

