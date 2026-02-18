Как маленькая обезьянка нашла утешение в плюшевой игрушке

Как маленькая обезьянка нашла утешение в плюшевой игрушке4
- 18.02.2026, 16:23
Трогательное видео из японского зоопарка.
Детеныша японской макаки по имени Панч в японском зоопарке Итикава в префектуре Тиба к востоку от Токио бросила мать сразу после рождения. Плюшевый орангутан заменил малышу маму, а вскоре в сети появилось видео, в котором Панча вычесывает другая обезьяна.
Видео с брошенным детенышем обезьяны Панчем распространяется в соцсетях. Японское издание The Mainichi рассказало историю обезьянки, которая нашла утешение в плюшевой игрушке.
More information about Punch, the baby monkey at Ichikawa Zoo in Japan.
He was abandoned by his mother shortly after birth and has been hand‑raised by zookeepers.
6-месячный самец японской макаки Панч живет в вольере «Обезьянья гора». Он родился 26 июля 2025 года весом в 500 граммов, а истощенная родами самка в летнюю жару не проявила к нему никакого интереса. После того, как его бросила мать, детеныша выкормили молоком с рук работники зоопарка.
24-летний смотритель Косуке Шикано рассказал, что маленькие обезьяны начинают цепляться за мех матерей вскоре после рождения, чтобы чувствовать комфорт и наращивать мышцы. Поскольку у Панча такой возможности не было, ему пробовали давать заменители, в частности свернутые полотенца и различные мягкие игрушки. Больше всего малышу понравился плюшевый орангутан.
«Из-за меха мягкого животного его было легко схватить, а его внешний вид также похож на обезьяний, что, вероятно, давало ощущение безопасности», — пояснил Шикано.
После того, как смотрители уходили из зоопарка на ночь, Панч прижимался к плюшевой обезьяне, чтобы уснуть. Орангутан фактически стал для него суррогатной матерью.
Little Punch, scared by the bigger monkeys, jumps into a hole and tries to drag Ora-mama in… she's too big, yet he keeps going, and it's pure heart-melt 🥹