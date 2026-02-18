Польша готовит изменения по карте поляка 4 18.02.2026, 20:05

Документ можно будет получить только по польским корням.

МИД Польши хочет ввести плату за выдачу карты поляка и устранить возможность получения этого документа по ходатайству польской организации. Это следует из проекта изменений в закон о карте поляка. Новая редакция должна быть принята правительством во II квартале 2026 года, пишет MOST.

Основное нововведение заключается в том, что карту поляка можно будет получить только по польским корням. МИД хочет закрыть возможность предоставлять в качестве доказательства ходатайства польских или полонийных организаций, которые свидетельствуют о вовлеченности заявителя в их деятельность в течение не менее чем трех лет. Изначально активизм в сфере продвижения польского языка и культуры был предусмотрен как альтернатива доказательству польского происхождения.

Но инициаторы законопроекта указывают, что при рассмотрении заявлений фиксировались случаи, когда достоверность предоставленных справок вызывала сомнения. Кроме того, разработчики отмечают, что в нынешней редакции закон действовал 17 лет, и этого было достаточно, чтобы заинтересованные в получении карты поляка, которые не могут подтвердить польские корни, могли ходатайствовать о выдаче документа.

Также в закон внесут пункт, что если гражданин Польши ранее отказался от польского гражданства, то он утрачивает и право на карту поляка.

Еще одно нововведение — изменение перечня прав обладателей карты поляка. Но в предварительно опубликованной информации нет конкретики по этой норме.

Если обладатель карты поляка репатриируется в Польшу и получает постоянный вид на жительство, то полагающееся ему пособие предлагается выплачивать после выдачи ВНЖ единовременно, а не в течение девяти месяцев.

Планируется ввести сбор за рассмотрение заявления о выдаче карты поляка, продление срока ее действия или выдачу новой карты в связи с изменением данных. Разработчики нормы обосновывают это трудоемкостью процесса: нужно проанализировать документы заявителя, оценить его знание польского языка, традиций и обычаев.

Также планируется расширить объем данных, предоставляемых заявителями, чтобы облегчить их анализ с точки зрения безопасности.

Ужесточение условий выдачи карт поляка было предусмотрено миграционной стратегией, принятой правительством Польши в октябре 2024 года, а также стратегией сотрудничества с поляками за границей, принятой в апреле 2025 года.

В августе 2025 года, отвечая на вопрос о злоупотреблениях при выдаче карт поляка, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал: «Проблема реальная, и поэтому мы уже работаем над внесением поправок в закон. Мы ликвидируем унаследованные патологии в миграционной политике».

