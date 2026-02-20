Белорусы — россиянам: Не надо к нам переезжать 57 20.02.2026, 19:00

Громкая дискуссия в соцсетях.

Россиянка спросила белорусов в Threads, «как у них с интернетом и соцсетями», потому что планирует переехать из Москвы в Минск. Ветка набрала около 900 комментариев — после этого россиянка заблокировала многих, как она утверждает, «националистов».

Все дело в том, что большинство пользователей просили россиянку не переезжать в Беларусь, пишет «Салiдарнасць».

«Не надо к нам в Беларусь переезжать. Живите у себя. Вдруг потом войска придут вас освобождать от нас».

«Вы, пожалуйста, не обижайтесь. С вами не очень любезны, потому что никто вас не знает. На вас пока смотрят как на безликую среднестатистическую москвичку, которая политикой не интересуется, но безумно любит свою великую родину. У нас презирают Z-свастику, насмехаются над телевизионными новостями, а героев «СВО» считают бандитами. Но если вы готовы сменить московское мировоззрение на белоруское — милости просим».

«Куда нам, белорусам, ехать? Скоро вы населите нас так, что нас не останется».

«Смех смехом, но серьезно — вы у нас не поместитесь все. И кроме шуток, уже приехало куча пенсионеров. Мы нуждаемся в профессиях, посмотрите какие — рабочие и т.д.».

«Все работает отлично. Но чтобы пользоваться хорошим интернетом в Беларуси, надо ввести два пароля: 1. Чей Крым? 2. Что вы думаете о том, что Россия бомбит Украину?».

«У нас ничего не работает, пожалуйста, не переезжайте».

«Все работает. Но лучше сидите дома».

