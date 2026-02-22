Белорусы, украинцы и поляки объединились на акции в Белостоке 22.02.2026, 22:14

3,752

Фотофакт.

В центре Белостока около 300 украинцев, белорусов и поляков вышли на митинг, организованный диаспорой и фондом Tutaka, чтобы почтить память жертв войны и поддержать Украину, пишет Telegram-канал «Хартия-97%».

Участники и вице-мэр города Элиза Агнешка Цыбулько подчеркнули, что солидарность необходима для предотвращения дальнейшей агрессии, и призвали помогать фронту, в том числе плетением маскировочных сетей.

Акция, на которой звучали лозунги в поддержку Украины, Беларуси, Польши и Ичкерии, завершилась совместным исполнением украинского гимна.

