Белорусы, украинцы и поляки объединились на акции в Белостоке
- 22.02.2026, 22:14
- 3,752
Фотофакт.
В центре Белостока около 300 украинцев, белорусов и поляков вышли на митинг, организованный диаспорой и фондом Tutaka, чтобы почтить память жертв войны и поддержать Украину, пишет Telegram-канал «Хартия-97%».
Участники и вице-мэр города Элиза Агнешка Цыбулько подчеркнули, что солидарность необходима для предотвращения дальнейшей агрессии, и призвали помогать фронту, в том числе плетением маскировочных сетей.
Акция, на которой звучали лозунги в поддержку Украины, Беларуси, Польши и Ичкерии, завершилась совместным исполнением украинского гимна.