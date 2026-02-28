Испуганный и несчастный Лукашенко снова опозорился на льду

Испуганный и несчастный Лукашенко снова опозорился на льду14
- Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
- 28.02.2026, 9:45
Дряхлеющий диктатор все больше напоминает анекдоты о Брежневе.
Каждый новый выход престарелого правителя на лед все больше превращается в политический цирк. Вот как его недавнее появление на игре против витебчан описывает Tribuna.com: «Олимпийским хоккейным сборным стоит поучиться игре в обороне у команды Витебской области. Посмотрите, как самоотверженно она сопротивляется Лукашенко. Однако, он и сам в отличной форме. Развил такую фантастическую скорость на льду. Трибуны в восторге».
Такое, мягко говоря, ироничное описание ситуации, когда ради личной шайбы Лукашенко обеим командам приходится фактически остановить игру и замереть на месте, напоминает анекдоты о Брежневе.
Помните тот, где на соревнованиях по бегу с президентом США по версии советской прессы Леонид Ильич прибежал вторым, а Рейган предпоследним? Именно это напоминают потуги лукашенковской пропаганды вернуть разменявшему восьмой десяток правителю образ неувядающего мачо.
Говорят, дряхлеющий Брежнев прекрасно понимал, что с ним происходит. Знал о ходивших из курилки в курилку анекдотах. И просил у соратников дать уйти на покой. Вот только те были непреклонны.
Судя по фото пресс-службы Лукашенко, на которых в девяти случаях из десяти он выглядит испуганно-несчастным, престарелый правитель и сам не в восторге от необходимости испытывать на прочность больные ноги.
А значит у него есть веские причины переступать через себя, демонстрируя свою (пока еще) незаменимость, способность твердо стоять на ногах. И ему есть кому это показывать.
Например, заклятым друзьям из Кремля, которые на днях очень наглядно обрисовали узость коридора для маневров и длину поводка.
Или собственным «боевым генералам». Карпеков, Кубраков и прочие в 2020-м воевали против собственного народа не за Лукашенко и, тем более, не за Беларусь. Они прекрасно понимали, где сами окажутся, если проиграют. Не так и сложно догадаться, как они поступят с оступившимся под соответствующие гарантии нового хозяина.
