Испуганный и несчастный Лукашенко снова опозорился на льду 14 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

28.02.2026, 9:45

Дряхлеющий диктатор все больше напоминает анекдоты о Брежневе.

Каждый новый выход престарелого правителя на лед все больше превращается в политический цирк. Вот как его недавнее появление на игре против витебчан описывает Tribuna.com: «Олимпийским хоккейным сборным стоит поучиться игре в обороне у команды Витебской области. Посмотрите, как самоотверженно она сопротивляется Лукашенко. Однако, он и сам в отличной форме. Развил такую фантастическую скорость на льду. Трибуны в восторге».

Такое, мягко говоря, ироничное описание ситуации, когда ради личной шайбы Лукашенко обеим командам приходится фактически остановить игру и замереть на месте, напоминает анекдоты о Брежневе.

Помните тот, где на соревнованиях по бегу с президентом США по версии советской прессы Леонид Ильич прибежал вторым, а Рейган предпоследним? Именно это напоминают потуги лукашенковской пропаганды вернуть разменявшему восьмой десяток правителю образ неувядающего мачо.

Говорят, дряхлеющий Брежнев прекрасно понимал, что с ним происходит. Знал о ходивших из курилки в курилку анекдотах. И просил у соратников дать уйти на покой. Вот только те были непреклонны.

Судя по фото пресс-службы Лукашенко, на которых в девяти случаях из десяти он выглядит испуганно-несчастным, престарелый правитель и сам не в восторге от необходимости испытывать на прочность больные ноги.

А значит у него есть веские причины переступать через себя, демонстрируя свою (пока еще) незаменимость, способность твердо стоять на ногах. И ему есть кому это показывать.

Например, заклятым друзьям из Кремля, которые на днях очень наглядно обрисовали узость коридора для маневров и длину поводка.

Или собственным «боевым генералам». Карпеков, Кубраков и прочие в 2020-м воевали против собственного народа не за Лукашенко и, тем более, не за Беларусь. Они прекрасно понимали, где сами окажутся, если проиграют. Не так и сложно догадаться, как они поступят с оступившимся под соответствующие гарантии нового хозяина.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

