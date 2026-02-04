Путин отчитался Си Цзиньпину о внедрении в России китайского нового года 14 4.02.2026, 18:19

6,280

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Глава Кремля заявил, что это «новая традиция».

Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпиным отчитался о широком внедрении и праздновании китайского Нового года в России. Он доложил китайскому лидеру, что в рамках годов российской и китайской культуры, состоялось более 400 мероприятий, которые вызвали «неподдельный интерес у граждан обеих стран», пишет The Moscow Times.

«На этом, конечно, не останавливаемся. И, в частности, на днях в Москве и других российских городах вновь широко отметят Китайский Новый год. У нас это стало хорошей традицией», — отметил Путин.

Он также обратил внимание на символичность даты общения с Си, подчеркнув, что рад продолжению традиции личного контакта «на старте [китайского] Нового года». «Тем более в такой символичный день — по китайскому народному календарю сегодня „Установление весны“ — Личу́нь, после которого уходят морозы, наступает обновление и начало нового цикла в природе», — сказал Путин.

В этой связи он поздравил Си Цзиньпина и «весь дружественный китайский народ» с наступающим Новым годом и Праздником весны, указав, что грядущий год Красной огненной лошади ассоциируется с силой, энергией и стремлением к движению вперёд.

Отдельно Путин отметил, что Россия занимает лидирующие позиции по поставкам энергоресурсов в Китай, а партнёрство двух стран в энергетической сфере, по его мнению, носит взаимовыгодный и «подлинно стратегический» характер.

