Лукашисты за бюджетные деньги закупают путевки в оккупированный Крым 7 4.02.2026, 18:39

9,444

Для кого они преднозначены?

Власти Беларуси за бюджетные деньги закупили 1,2 тысячи путевок в санаторий, расположенный в аннексированном Россией Крыму на сумму почти 4 млн рублей, заметило «Зеркало». Посмотрели, для кого они предназначены и как за год изменилась цена отдыха в крымской здравнице, которая подчиняется Управделами Лукашенко.

В санаторий «Белоруссия», который находится в аннексированном Россией Крыму недалеко от Ялты, продолжают организованно отправлять на отдых белорусов за счет бюджета. Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения на этот год приобрел за бюджетные деньги путевки туда почти на 4 млн рублей, следует из данных госзакупок. Это места, которые людям будут предоставлять либо бесплатно, либо с доплатой (как правило, для взрослых) через специальные комиссии по оздоровлению.

Всего в этом году было заказано 1224 места. В основном для отдыха детей с родителями — таких структура выкупила 1065 штук. Каждая стоит 3343 рубля. Отдельно было заказано 80 путевок только для взрослых по цене 2 861,9 рубля за штуку. Еще 79 направлений забронировано для детей с инвалидностью. В этом случае цена — 2 577,4 рубля.

За год путевки для взрослых выросли в цене на 22% — в 2025-м одна из них обходилась в 2372 рубля. Для детей с родителями стоимость увеличилась на 20%. В то же время для детей с инвалидностью поездки подорожали на 4,9%. Но в этом случае самих путевок стало больше: вместо прошлогодних 42 — 79.

Кто ездит в санаторий и как туда направляют

Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения не публикует информацию о том, сколько белорусов отдыхают по таким путевкам в крымском санатории. Ранее, например, в 2020 году, когда в отчетах структура еще указывала количество детей, которые были на оздоровлении в белорусских здравницах за границей, учреждение из Ялты среди них не называлось.

Тем не менее время от времени можно встретить предложения о таких путевках. Например, на странице в Facebook местной газеты города Березино в январе этого года предлагали путевку в этот санаторий для взрослого и ребенка на 18 дней. В объявлении было указано, что сумма доплаты для совершеннолетнего составляет 496 рубля, тогда как ребенку пребывание полностью оплачивает государство. Из своего кармана надо было также оплатить дорогу туда и обратно. Это около 380 рублей в одну сторону. Значит, за двоих, чтобы доехать до здравницы и обратно, надо было отдать примерно 1,5 тысячи.

Как выяснило ранее «Зеркало», путевки получают через комиссии по оздоровлению, если такая есть у нанимателя. Для этого пишут заявление в комиссию по оздоровлению по месту работы. «Приложить медицинскую справку о нуждаемости в санаторно-курортном лечении. И уже ваша организация подаст заявку на получение путевки. Напрямую вы к нам обратиться не можете. Если вы хотите конкретно в санаторий в Крыму, он у нас там один — «Белоруссия», укажите это в заявке», — рассказывали об отдыхе на аннексированном полуострове в 2023 году в Витебском областном управлении республиканского центра по оздоровлению.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com