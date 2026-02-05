Суд в Баку приговорил к пожизненным срокам бывших руководителей Нагорного Карабаха 5.02.2026, 15:07

Их обвинили в преступлениях «против мира и человечности» по 20 уголовным статьям.

Бакинский военный суд приговорил бывшего президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняна к пожизненному заключению, передает Azertac.

Аналогичные сроки получили экс-министр иностранных дел НКР Давид Бабаян, экс-спикер парламента Давид Ишханян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян и его заместитель Давид Манукян. Еще двум экс-президентам НКР Аркадию Гукасяну и Бако Саакяну дали по 20 лет лишения свободы. Им не могли назначить пожизненные сроки в силу возраста — обоим более 65 лет.

Всех перечисленных задержали в конце 2023 года после военной операции Азербайджана в Карабахе, в результате которой регион перешел под контроль Баку, а НКР была ликвидирована. Лидеров непризнанной республики обвинили в преступлениях «против мира и человечности» по 20 уголовным статьям, включая ведение агрессивной войны, геноцид, терроризм и насильственный захват власти. В общей сложности на скамью подсудимых попали 16 человек, среди которых — бывший премьер НКР, миллиардер Рубен Варданян, отказавшийся от российского гражданства. Ему также грозит пожизненное заключение. Ни один из обвиняемых не признал вину.

После военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе 19 сентября 2023 года регион покинули 100 тысяч живших там армян. НКР, существовавшая с 1991 года, официально самораспустилась 1 января 2024 года. В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территории Азербайджана в 86,6 тысячи км², включая Нагорный Карабах.

При этом Европейский парламент принял резолюцию, где приравнял насильственное перемещение армянского населения Карабаха к этнической чистке. В другой резолюции от марта 2025 года армяне, удерживаемые в Баку, названы заложниками, а суды над ними — фикцией.

