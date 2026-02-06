закрыть
14 мая 2026, четверг, 4:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Я предотвратил развязывание ядерных войн по всему миру

26
  • 6.02.2026, 3:00
  • 6,454
Трамп: Я предотвратил развязывание ядерных войн по всему миру

Президент США утверждает, что он также предотвратил ядерную войну между РФ и Украиной.

Президент США Дональд Трамп заявил 5 февраля в Truth Social, что предотвратил «развязывание ядерных войн» в мире, в том числе – «между Россией и Украиной».

«Я предотвратил развязывание ядерных войн по всему миру между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной», – написал он.

Трамп также раскритиковал Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) между США и Россией, действие которого истекает как раз 5 февраля. Он назвал его «плохо согласованным», который, помимо всего прочего, грубо нарушается.

По мнению Трампа, вместо того чтобы продлевать срок действия договора, следует поручить экспертам по ядерному оружию «разработать новый, усовершенствованный и модернизированный договор», который «будет действовать в течение долгого времени».

Американский президент указал, что США – «самая могущественная страна в мире».

Написать комментарий 26

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин