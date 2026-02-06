Трамп: Я предотвратил развязывание ядерных войн по всему миру

Трамп: Я предотвратил развязывание ядерных войн по всему миру26
- 6.02.2026, 3:00
Президент США утверждает, что он также предотвратил ядерную войну между РФ и Украиной.
Президент США Дональд Трамп заявил 5 февраля в Truth Social, что предотвратил «развязывание ядерных войн» в мире, в том числе – «между Россией и Украиной».
«Я предотвратил развязывание ядерных войн по всему миру между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной», – написал он.
Трамп также раскритиковал Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) между США и Россией, действие которого истекает как раз 5 февраля. Он назвал его «плохо согласованным», который, помимо всего прочего, грубо нарушается.
По мнению Трампа, вместо того чтобы продлевать срок действия договора, следует поручить экспертам по ядерному оружию «разработать новый, усовершенствованный и модернизированный договор», который «будет действовать в течение долгого времени».
Американский президент указал, что США – «самая могущественная страна в мире».