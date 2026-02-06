Украинские военные побеждают в 90% стрелковых боев 5 6.02.2026, 14:40

Главком ВСУ Сырский раскрыл детали.

Украинские защитники в 90% случаев одерживают победу над российскими оккупантами в стрелковом бою.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал журналистам.

«Результаты подготовки очевидны. Украинские военнослужащие демонстрируют высокий уровень подготовки, враг несет большие потери. Когда в стрелковом бою встречается группа военнослужащих, то наши воины в 90% случаев одерживают победу над противником», - подчеркнул он.

По словам генерала, боевая подготовка является ключевым фактором повышения эффективности и сохранения жизни украинских воинов. Он подчеркнул, что направление подготовки находится под его постоянным контролем.

Сырский добавил, что сейчас введена шестая редакция программы подготовки. Срок подготовки увеличен до 51 суток с дополнительным адаптационным периодом до 14 суток (в зависимости от ситуации).

«Растет количество инструкторов с боевым опытом, развивается материальная база. Приоритет - безопасность. Максимальное количество занятий проводится в защищенных помещениях», - сказал главком.

