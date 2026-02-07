Ученые нашли паука с уникальными способностями

  • 7.02.2026, 10:59
Маленький мозг, но высокий интеллект.

На протяжении десятилетий ученые полагали, что только существа с большим мозгом способны к сложному планированию и гибкому решению проблем. Нервная система пауков меньше рисового зернышка, из-за чего никто не ожидал, что они попадут в список «стратегических мыслителей».

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал о пауках рода Portia. Они отличаются своим разумным охотничьим поведением.

Биолог отметил, что Portia является целым родом пауков-скакунов, которые обитают в Африке, Азии и Австралии. Эти пауки заранее планируют охоту, обходят добычу, чтобы оставаться вне поля зрения, и корректируют свою тактику в зависимости от условий.

Паук, который умеет планировать

Трэверс поделился, что пауки Portia, в отличие от большинства других видов, не полагаются исключительно на свою паутину для ловли добычи. Вместо этого они активно охотятся, а их предпочтительной добычей являются другие пауки, в том числе виды, которые часто бывают больше и опаснее.

Биолог подчеркнул, что пауки являются одними из самых чувствительных к зрительным и вибрационным сигналам сухопутных существ. Это означает, что для успешной охоты Portia должны избегать вызывания защитных реакций или реакций бегства.

В одном из исследований 1996 года говорится о том, что пауки Portia способны учиться на своих ошибках. Часто во время охоты они обманывают своих жертв и планируют все заранее.

Более того, исследователи выяснили, что пауки Portia могут корректировать свой подход к охоте в зависимости от вида паука, а также от структуры окружающей среды.

Кроме того, в 1997 году ученые провели эксперимент, в ходе которого пауков Portia поместили на приподнятые платформы, а их добыча была видна только с исходной позиции. Для достижения добычи паукам нужно было двигаться по сложному маршруту.

Исследователи выяснили, что пауки Portia могли легко находить свою добычу, даже если она не находилась в поле зрения. В некоторых случаях пауки даже отходили от жертвы, чтобы выманить ее.

Как заключили исследователи, такое поведение явно указывает на то, что пауки Portia создают внутренние представления о своих маршрутах охоты перед тем, как напасть.

Как такие маленькие пауки могут иметь такие способности

Биолог отметил, что с нейробиологической точки зрения пауки Portia интересны именно своими размерами. Их мозги содержат значительно меньше нейронов, чем у млекопитающих или птиц. Тем не менее, они могут поддерживать поведение, связанное с высшими когнитивными функциями.

Трэверс заявил, что, вероятнее всего, ответ заключается в том, что эффективность важнее масштаба. Он напомнил, что пауки-скакуны имеют высокоразвитую зрительную систему с большими главными глазами, которые обеспечивают острое пространственное разрешение. Нейронная обработка этих пауков тесно интегрирована с их сенсорными входными данными, что позволяет очень быстро оценивать сложные визуальные сцены.

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин