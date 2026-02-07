Ученые нашли паука с уникальными способностями

Ученые нашли паука с уникальными способностями6
- 7.02.2026, 10:59
- 3,904
Маленький мозг, но высокий интеллект.
На протяжении десятилетий ученые полагали, что только существа с большим мозгом способны к сложному планированию и гибкому решению проблем. Нервная система пауков меньше рисового зернышка, из-за чего никто не ожидал, что они попадут в список «стратегических мыслителей».
Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал о пауках рода Portia. Они отличаются своим разумным охотничьим поведением.
Биолог отметил, что Portia является целым родом пауков-скакунов, которые обитают в Африке, Азии и Австралии. Эти пауки заранее планируют охоту, обходят добычу, чтобы оставаться вне поля зрения, и корректируют свою тактику в зависимости от условий.
Паук, который умеет планировать
Трэверс поделился, что пауки Portia, в отличие от большинства других видов, не полагаются исключительно на свою паутину для ловли добычи. Вместо этого они активно охотятся, а их предпочтительной добычей являются другие пауки, в том числе виды, которые часто бывают больше и опаснее.
Биолог подчеркнул, что пауки являются одними из самых чувствительных к зрительным и вибрационным сигналам сухопутных существ. Это означает, что для успешной охоты Portia должны избегать вызывания защитных реакций или реакций бегства.
В одном из исследований 1996 года говорится о том, что пауки Portia способны учиться на своих ошибках. Часто во время охоты они обманывают своих жертв и планируют все заранее.
Более того, исследователи выяснили, что пауки Portia могут корректировать свой подход к охоте в зависимости от вида паука, а также от структуры окружающей среды.
Кроме того, в 1997 году ученые провели эксперимент, в ходе которого пауков Portia поместили на приподнятые платформы, а их добыча была видна только с исходной позиции. Для достижения добычи паукам нужно было двигаться по сложному маршруту.
Исследователи выяснили, что пауки Portia могли легко находить свою добычу, даже если она не находилась в поле зрения. В некоторых случаях пауки даже отходили от жертвы, чтобы выманить ее.
Как заключили исследователи, такое поведение явно указывает на то, что пауки Portia создают внутренние представления о своих маршрутах охоты перед тем, как напасть.
Как такие маленькие пауки могут иметь такие способности
Биолог отметил, что с нейробиологической точки зрения пауки Portia интересны именно своими размерами. Их мозги содержат значительно меньше нейронов, чем у млекопитающих или птиц. Тем не менее, они могут поддерживать поведение, связанное с высшими когнитивными функциями.
Трэверс заявил, что, вероятнее всего, ответ заключается в том, что эффективность важнее масштаба. Он напомнил, что пауки-скакуны имеют высокоразвитую зрительную систему с большими главными глазами, которые обеспечивают острое пространственное разрешение. Нейронная обработка этих пауков тесно интегрирована с их сенсорными входными данными, что позволяет очень быстро оценивать сложные визуальные сцены.