Ученые нашли паука с уникальными способностями 6 7.02.2026, 10:59

Маленький мозг, но высокий интеллект.

На протяжении десятилетий ученые полагали, что только существа с большим мозгом способны к сложному планированию и гибкому решению проблем. Нервная система пауков меньше рисового зернышка, из-за чего никто не ожидал, что они попадут в список «стратегических мыслителей».

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал о пауках рода Portia. Они отличаются своим разумным охотничьим поведением.

Биолог отметил, что Portia является целым родом пауков-скакунов, которые обитают в Африке, Азии и Австралии. Эти пауки заранее планируют охоту, обходят добычу, чтобы оставаться вне поля зрения, и корректируют свою тактику в зависимости от условий.

Фото: wikimedia.org

Паук, который умеет планировать

Трэверс поделился, что пауки Portia, в отличие от большинства других видов, не полагаются исключительно на свою паутину для ловли добычи. Вместо этого они активно охотятся, а их предпочтительной добычей являются другие пауки, в том числе виды, которые часто бывают больше и опаснее.

Биолог подчеркнул, что пауки являются одними из самых чувствительных к зрительным и вибрационным сигналам сухопутных существ. Это означает, что для успешной охоты Portia должны избегать вызывания защитных реакций или реакций бегства.

В одном из исследований 1996 года говорится о том, что пауки Portia способны учиться на своих ошибках. Часто во время охоты они обманывают своих жертв и планируют все заранее.

Более того, исследователи выяснили, что пауки Portia могут корректировать свой подход к охоте в зависимости от вида паука, а также от структуры окружающей среды.

Кроме того, в 1997 году ученые провели эксперимент, в ходе которого пауков Portia поместили на приподнятые платформы, а их добыча была видна только с исходной позиции. Для достижения добычи паукам нужно было двигаться по сложному маршруту.

Исследователи выяснили, что пауки Portia могли легко находить свою добычу, даже если она не находилась в поле зрения. В некоторых случаях пауки даже отходили от жертвы, чтобы выманить ее.

Как заключили исследователи, такое поведение явно указывает на то, что пауки Portia создают внутренние представления о своих маршрутах охоты перед тем, как напасть.

Как такие маленькие пауки могут иметь такие способности

Биолог отметил, что с нейробиологической точки зрения пауки Portia интересны именно своими размерами. Их мозги содержат значительно меньше нейронов, чем у млекопитающих или птиц. Тем не менее, они могут поддерживать поведение, связанное с высшими когнитивными функциями.

Трэверс заявил, что, вероятнее всего, ответ заключается в том, что эффективность важнее масштаба. Он напомнил, что пауки-скакуны имеют высокоразвитую зрительную систему с большими главными глазами, которые обеспечивают острое пространственное разрешение. Нейронная обработка этих пауков тесно интегрирована с их сенсорными входными данными, что позволяет очень быстро оценивать сложные визуальные сцены.

