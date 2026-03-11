Французы начали ездить заправляться в Андорру

Французы начали ездить заправляться в Андорру6
- 11.03.2026, 10:08
- 3,906
Потому что там дешевле.
На фоне заметного подорожания топлива из-за войны на Ближнем Востоке в княжестве Андорра, что между Францией и Испанией, на заправках стало больше французов, которым оказалось выгоднее заправляться там.
Об этом сообщает BFMTV.
Многие французы из приграничных районов на юге заинтересовались ценой на АЗС в соседней Андорре – особенно те, кому это удобно по дороге на работу через границу.
По словам людей, экономия ощутима: если в Андорре можно залить 21 литр за 29 евро, во Франции это стоило бы на 12 евро дороже. Экономия на литре составляет около 70 евроцентов.
Повышенный интерес французских водителей к АЗС в Андорре может стать временным бонусом и для другого местного бизнеса.
В правительстве Франции пока не рассматривают введение субсидий в связи со стремительным подорожанием топлива и пообещали антимонопольные проверки на АЗС, чтобы предотвращать искусственное накручивание цен.