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Французы начали ездить заправляться в Андорру

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  • 11.03.2026, 10:08
  • 3,906
Французы начали ездить заправляться в Андорру

Потому что там дешевле.

На фоне заметного подорожания топлива из-за войны на Ближнем Востоке в княжестве Андорра, что между Францией и Испанией, на заправках стало больше французов, которым оказалось выгоднее заправляться там.

Об этом сообщает BFMTV.

Многие французы из приграничных районов на юге заинтересовались ценой на АЗС в соседней Андорре – особенно те, кому это удобно по дороге на работу через границу.

По словам людей, экономия ощутима: если в Андорре можно залить 21 литр за 29 евро, во Франции это стоило бы на 12 евро дороже. Экономия на литре составляет около 70 евроцентов.

Повышенный интерес французских водителей к АЗС в Андорре может стать временным бонусом и для другого местного бизнеса.

В правительстве Франции пока не рассматривают введение субсидий в связи со стремительным подорожанием топлива и пообещали антимонопольные проверки на АЗС, чтобы предотвращать искусственное накручивание цен.

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