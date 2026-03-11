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В России начали тысячами сокращать врачей, учителей и бюджетников

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  • 11.03.2026, 21:13
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В России начали тысячами сокращать врачей, учителей и бюджетников

Из-за «дыры» в бюджете.

Бюджетные организации в России, включая больницы и образовательные учреждения, в конце 2025 года провели крупную волну сокращений. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата, в четвертом квартале работы лишились 4,9 тысячи сотрудников сферы госуправления, 4,6 тысячи человек в системе здравоохранения и социальных услуг и 3,8 тысячи учителей.

Общее число сокращенных сотрудников во всех секторах экономики в октябре–декабре прошлого года подскочило на 59% в годовом выражении — до 32,6 тысячи человек. При этом на бюджетников, врачей и учителей пришлось 40% всех сокращений — всего 13,3 тысячи.

Волна увольнений прокатилась по госсектору после резкого ухудшения ситуации в региональных бюджетах, за счет которых оплачивается работа большинства школ и больниц в стране. По итогам года в бюджетах субъектов образовался дефицит в размере 1,5 трлн рублей — рекордный за всю историю данных.

С «дырой» в местной казне год закрыли 75 регионов, а ее совокупный размер по сравнению с прошлогодним увеличился в 3,6 раза.

Как правило, режим уменьшения численности персонала используется в госучреждениях, а в частном секторе компании пытаются вынудить работников подписывать увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон, отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Сокращения в госсекторе экономики продолжатся, считает он.

В 2026 году 19 регионов приняли решение сократить расходы на здравоохранение, в некоторых случаях радикально: на 39% в Вологодской области, более чем на 30% в Иркутской и Кемеровской областях, на четверть — в Московской и Волгоградской областях.

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