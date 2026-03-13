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WSJ: Иранцы сотрудничают с армией Израиля ради свержения режима

  • 13.03.2026, 9:13
  • 5,698
WSJ: Иранцы сотрудничают с армией Израиля ради свержения режима

Граждане передают ЦАХАЛу координаты для ударов по силовикам.

Иранские граждане передали силам ЦАХАЛа координаты блокпостов боевиков «Басидж» и подразделений иранских сил безопасности, по которым затем были нанесены удары внутри страны.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

В то же время ЦАХАЛ начал масштабную серию ударов по объектам инфраструктуры иранского режима в разных районах Тегерана.

Как уже сообщалось, ВВС ЦАХАЛа осуществили операцию в Тегеране, в ходе которой был ликвидирован Абуалькасем Бабааян — глава военной канцелярии верховного лидера Ирана и руководитель штаба командования режима при чрезвычайных обстоятельствах (Хатам аль-Анбия).

Эта ликвидация стала частью серии ударов по высокопоставленным представителям иранского режима, проведенных ЦАХАЛом в начале операции «Рык льва», серьезно подорвав способности иранского руководства к координации военных действий.

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