WSJ: Иранцы сотрудничают с армией Израиля ради свержения режима
- 13.03.2026, 9:13
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Граждане передают ЦАХАЛу координаты для ударов по силовикам.
Иранские граждане передали силам ЦАХАЛа координаты блокпостов боевиков «Басидж» и подразделений иранских сил безопасности, по которым затем были нанесены удары внутри страны.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
В то же время ЦАХАЛ начал масштабную серию ударов по объектам инфраструктуры иранского режима в разных районах Тегерана.
Как уже сообщалось, ВВС ЦАХАЛа осуществили операцию в Тегеране, в ходе которой был ликвидирован Абуалькасем Бабааян — глава военной канцелярии верховного лидера Ирана и руководитель штаба командования режима при чрезвычайных обстоятельствах (Хатам аль-Анбия).
Эта ликвидация стала частью серии ударов по высокопоставленным представителям иранского режима, проведенных ЦАХАЛом в начале операции «Рык льва», серьезно подорвав способности иранского руководства к координации военных действий.