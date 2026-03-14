Axios: Трамп отказался сотрудничать с Путиным по Ирану 7 14.03.2026, 10:59

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Речь шла примерно о 450 килограммах обогащенного урана.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США <>Дональдом Трампом 9 марта предложил вариант, при котором обогащенный уран из Ирана мог бы быть вывезен на хранение в РФ. Однако американский лидер эту инициативу не поддержал и отказался от такого предложения.

Об этом сообщает издание Axios.

По данным источников, речь идет примерно о 450 килограммах урана, обогащенного до уровня около 60%. Такой материал при дальнейшем обогащении может за считанные недели достичь оружейной степени и теоретически его количества достаточно для производства более десяти ядерных боезарядов. Установление контроля над этими запасами рассматривается Израилем и США как одна из ключевых стратегических задач.

«В понедельник во время телефонного разговора с Трампом Путин поднял несколько идей по прекращению войны между США и Ираном. Предложение об использовании урана было одним из них», — говорится в сообщении.

Американский чиновник подтвердил, что такой вариант действительно обсуждался, но в итоге был отклонен. По его словам, это предложение поступало Трампу и ранее, однако не было принято, а официальная позиция США заключается в том, что главной задачей остается обеспечение безопасности и сохранности урановых запасов.

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