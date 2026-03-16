Израиль и США нанесли критические удары по Ирану 13 16.03.2026, 8:01

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Фото: x.com/CENTCOM

(Обновляется) Онлайн-трансляция событий семнадцатого дня войны.

На Ближнем Востоке продолжается американо-израильская операция против Ирана.

Сайт Charter97.org следит за развитием событий на протяжении шестнадцатого дня войны.

22:13 Власти столицы ОАЭ, города Абу-Даби, заявили, что на нефтегазовом месторождении Шах былзафиксирован пожар после удара дрона.

По данным пресс-службы мэрии Абу-Даби, на данный момент сообщений о пострадавших не поступало.

«Месторождение Шах является одним из крупнейших в мире и расположено в 230 км к юго-западу от столицы Эмиратов. Оно находится в ведении государственной компании Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Согласно информации на ее сайте, производственная мощность месторождения составляет около 70 тысяч баррелей нефти в сутки», — пишет издание.

20:01 С начала конфликта с Ираном Соединенные Штаты нанесли удары по более чем 7 тыс. целей по всей стране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, целями ударов были в основном военные и коммерческие объекты. Президент вновь упомянул иранский остров Харк, заявив, что США «буквально уничтожили» все на нем кроме нефтяных объектов. Тем не менее, он допустил возможность нанесения таких ударов в будущем.

«Мы оставили трубы. Мы не хотели этого делать, но мы это сделаем, мы можем сделать это в течение пяти минут», — сказал Трамп.

19:19 Швеция не собирается участвовать в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе, заявил премьер-министр Ульф Кристерссон, передает агентство Sweden Herald.

19.04 НАТО рассматривает возможность усиления своей системы противоракетной обороны в Турции из-за угроз со стороны Ирана.

Альянс может разместить систему Patriot PAC-3 на авиабазе Инджирлик, чтобы лучше защитить американские и натовские войска, а также ключевую радиолокационную инфраструктуру.

19.00 Центральное командование Армии США опубликовало новые кадры ударов по иранским военным объектам.

«Тысячи иранских военных целей были поражены американскими войсками, чтобы нейтрализовать угрозы, исходящие от иранского режима как сейчас, так и в будущем», - говорится в сообщении.

18.12 Танкер Karachi с нефтью прошел через пролив Ормуз и направляется в Пакистан. Лишь небольшое количество судов смогли покинули Персидский залив с начала ударов США и Израиля по Ирану, говорится в публикации Bloomberg.

Karachi, перевозящий нефть из Абу-Даби, стал первым неиранским грузом, который прошел через узкое место, транслируя свой AIS сигнал.

18.01 ВВС Израиля уничтожили в Иране объект, где разрабатывались военные космические программы. Там был разработан спутник Chamran-1, который силы КСИР запустили в космос в 2024 году.

Центр использовался также для развития возможностей атаки на «чужие» спутники.

17.57 Израильтяне и американцы наносят удары по тем, кто убивал демонстрантов в Иране в январе этого года

Уничтожены здания полиции во многих районах Тегерана. На фото и видео – последствия удара авиации по штабу в престижном районе Ниаваран в столице Ирана.

17.15 Министерство обороны ОАЭ сообщает, что сегодня ПВО страны перехватили 6 баллистических ракет и 21 беспилотник, запущенных из Ирана.

C начала боевых действий ПВО страны перехватили 304 баллистические ракеты, 15 крылатых ракет и 1627 беспилотников, запущенных Ираном.

17.01 Германия и Британия отказали Трампу - страны не будут патрулировать Ормузский пролив.

«Мы не будем участвовать в этом конфликте», — сказал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказал Трампу в отправке военных кораблей в Ормузский пролив для помощи в его разблокировании.

15.30 Командующий Центральным командованием Вооруженных сил США Брэд Купер заявил об успешном уничтожении более 100 иранских военных кораблей.

«И на этом мы не остановимся», - сказал он.

15.25 Израильская авиация разнесла базу «Хезболлы» и крупный склад оружия в Ливане.

ВВС нанесли удар по военному объекту террористической организации, где в конце недели была зафиксирована активность боевиков организации.

13:20 ЦАХАЛ бьет по Тегерану.

12:24 Армия Израиля начала вторжение в Ливан. В частности, ЦАХАЛ приступил к наземной операции.

Подразделения 91-й дивизии зашли в приграничные районы Ливана, чтобы уничтожить инфраструктуру вооруженной группировки «Хезболла» и снизить угрозу для севера Израиля, говорится в сообщении ЦАХАЛа.

11:07 Армия Израиля заявила, что уничтожила в Тегеране самолет верховного лидера Ирана.

10:22 Самолёт ВВС США B-52 Stratofortress взлетает для выполнения ночной миссии в ходе операции «Эпичный гнев».

Удары американских войск продолжают оставаться непредсказуемыми, динамичными и решительными, говорится в сообщении Центрального командования США.

9:08 Израиль бьет по объектам «Хезболлы» в Бейруте.

7:58 Операции Израиля и США в Иране вошли во вторую неделю с высокой интенсивностью. После первоначального удара, направленного на паралич систем ПВО и устранение руководства противника, конфликт перешел в фазу уничтожения военной инфраструктуры, поражения стратегических объектов и продолжительной борьбы на нескольких направлениях.

По данным ЦАХАЛа и Центрального командования США, во вторую неделю войны усилились усилия по поражению военных возможностей Ирана.

Точные удары по аэропорту Мехрабад в Тегеране уничтожили более 16 транспортных самолётов подразделения «Кудс», которые использовались для перевозки вооружений и ресурсов в Ливан и иранские филиалы.

Морские базы в районе Бендер-Аббаса подверглись серьёзным бомбардировкам. Американские силы уничтожили как минимум 16 скоростных катеров Революционной гвардии, которые пытались установить мины в Ормузском проливе. Всего поражено не менее 60 военных и вспомогательных кораблей.

Американские тяжелые бомбардировщики нанесли удары по нефтяному острову Харк, ключевому экспортному центру Ирана, уничтожив более 90 военных целей в регионе.

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