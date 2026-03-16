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Германия и Британия отказали Трампу

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  • 16.03.2026, 21:39
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Германия и Британия отказали Трампу

Страны не будут патрулировать Ормузский пролив.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что его страна не будет участвовать в патрулировании Ормузского пролива, к чему призвал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Tagesschau.

«Мы не будем участвовать в этом конфликте», — сказал Вадефуль.

По его словам, США и Израиль сообщали, что цель их атак заключалась в уничтожении военного потенциала Ирана, в частности ядерной и ракетной программ. Германия рассчитывает получить информацию о достижении этой цели.

«Тогда мы с большим удовольствием примем участие в переговорах. Только путем переговоров можно обеспечить безопасность в Ормузском проливе и Красном море», — отметил он.

Относительно возможного расширения военно-морской миссии ЕС Аспидес в Ормузский пролив, Вадефуль отметил, что «очень скептически» относится к тому, сможет ли она обеспечить большую безопасность в проливе.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказал Трампу в отправке военных кораблей в Ормузский пролив для помощи в его разблокировании.

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