Германия и Британия отказали Трампу

Германия и Британия отказали Трампу37
- 16.03.2026, 21:39
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Страны не будут патрулировать Ормузский пролив.
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что его страна не будет участвовать в патрулировании Ормузского пролива, к чему призвал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Tagesschau.
«Мы не будем участвовать в этом конфликте», — сказал Вадефуль.
По его словам, США и Израиль сообщали, что цель их атак заключалась в уничтожении военного потенциала Ирана, в частности ядерной и ракетной программ. Германия рассчитывает получить информацию о достижении этой цели.
«Тогда мы с большим удовольствием примем участие в переговорах. Только путем переговоров можно обеспечить безопасность в Ормузском проливе и Красном море», — отметил он.
Относительно возможного расширения военно-морской миссии ЕС Аспидес в Ормузский пролив, Вадефуль отметил, что «очень скептически» относится к тому, сможет ли она обеспечить большую безопасность в проливе.
Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказал Трампу в отправке военных кораблей в Ормузский пролив для помощи в его разблокировании.