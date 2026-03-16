В Будапеште прошли масштабные митинги оппозиции перед выборами 2 16.03.2026, 17:59

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Звучали лозунги «Русские, убирайтесь!».

В столице Венгрии прошли крупные политические митинги сторонников премьер-министра Виктора Орбана и оппозиционного политика Петера Мадьяра. Акции состоялись в День национального праздника 15 марта на фоне приближающихся парламентских выборов, назначенных на 12 апреля, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Главной интригой дня стало то, кому удалось собрать больше сторонников на улицах Будапешта. По данным Венгерского туристического агентства, связанного с правительством, на так называемый «марш мира» в поддержку Орбана вышли около 180 тысяч человек. В то же время представители оппозиционной партии «Тиса» утверждают, что их акция собрала до 350 тысяч участников

Партия Орбана «Фидес» строит кампанию вокруг темы безопасности и войны в Украине. Сам премьер заявил на митинге у парламента, что Венгрия не должна становиться «украинской колонией» и выступил против втягивания страны в конфликт.

Оппозиционный лидер Мадьяр, напротив, призвал к политическим переменам после 16 лет правления Орбана. На митинге на площади Героев он пообещал реформировать систему здравоохранения и образования, восстановить доступ к замороженным средствам ЕС и усилить борьбу с коррупцией.

Обе стороны активно использовали символику венгерской истории и революций 1848 и 1956 годов, призывая граждан «защитить страну».

Участники митингов также демонстрировали противоположные взгляды на внешнюю политику. Если сторонники Орбана выступали против поддержки Украины, то на оппозиционной акции звучали лозунги «Русские, убирайтесь!».

Выборы 12 апреля могут стать одними из самых напряженных за последние годы, поскольку оппозиция впервые за долгое время получила заметное преимущество в опросах общественного мнения.

Showdown: Hungary’s Orbán, Magyar flex strength at huge rallies as election looms

The two political rivals urge voters to rise up against the enemy. For PM Viktor Orbán the foe is Ukraine; for challenger Peter Magyar it’s Orbán’s own government.

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