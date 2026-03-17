Латвия и Литва зафиксировали рекордную активность нелегалов на границе с Беларусью

Латвия и Литва зафиксировали рекордную активность нелегалов на границе с Беларусью1
- 17.03.2026, 12:22
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Латвия пресекла 45 попыток незаконно попасть в ЕС.
Рекордную для 2026 года суточную активность мигрантов, стремящихся незаконно попасть в Евросоюз с белорусской территории, 16 марта зафиксировали Латвия и Литва, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных пограничных служб этих балтийских государств.
Латвия пресекла 45 таких попыток. Предыдущий рекорд в этом году установлен накануне, когда латвийские пограничники предотвратили 15 случаев нарушения границы.
Литва за минувшие сутки предотвратила 15 таких попыток — впервые после 17 спокойных дней. Для этой страны рекордным по числу эпизодов нарушения границы в этом году было 6 января — 10 попыток.
Выше суточная активность мигрантов на границах соседних стран Балтии была почти три месяца назад — 18 декабря 2025 года, когда Латвия предотвратила 69 таких попыток, а Литва — 17.