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Латвия и Литва зафиксировали рекордную активность нелегалов на границе с Беларусью

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  • 17.03.2026, 12:22
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Латвия и Литва зафиксировали рекордную активность нелегалов на границе с Беларусью

Латвия пресекла 45 попыток незаконно попасть в ЕС.

Рекордную для 2026 года суточную активность мигрантов, стремящихся незаконно попасть в Евросоюз с белорусской территории, 16 марта зафиксировали Латвия и Литва, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных пограничных служб этих балтийских государств.

Латвия пресекла 45 таких попыток. Предыдущий рекорд в этом году установлен накануне, когда латвийские пограничники предотвратили 15 случаев нарушения границы.

Литва за минувшие сутки предотвратила 15 таких попыток — впервые после 17 спокойных дней. Для этой страны рекордным по числу эпизодов нарушения границы в этом году было 6 января — 10 попыток.

Выше суточная активность мигрантов на границах соседних стран Балтии была почти три месяца назад — 18 декабря 2025 года, когда Латвия предотвратила 69 таких попыток, а Литва — 17.

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