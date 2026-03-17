Ирану уже «помогли»: теперь Россия обещает помощь Кубе 13 17.03.2026, 18:16

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Пресс-секретарь Путина раздает обещания.

Россия готова оказать помощь Кубе и поддерживает контакты с ней на рабочем и экспертном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков во время встречи с журналистами, передает «Интерфакс».

«Вы знаете, что мы поддерживаем контакты с кубинскими руководством и на экспертном, и на рабочим уровнях. Куба - это независимо суверенное государство, которое сталкивается с большими экономическими трудностями из-за удушающего эмбарго, которое наложено на эту страну. И, конечно, мы готовы оказать всю посильную помощь», - сказал Песков.

Не остался в стороне и МИД России. «В условиях искусственно нагнетаемой атмосферы конфронтации Россия подтверждает свою непоколебимую солидарность с правительством и братским народом Кубы. <...> Со своей стороны оказываем и будем оказывать Кубе необходимую поддержку», — указано в заявлении ведомства.

Напомним, незадолго до операции США и Израиля в Иране Москва выступала с аналогичными заявлениями о поддержке и помощи режиму аятолл, но так и не вступилась за своих союзников.

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