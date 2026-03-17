Российского министра задержали за мошенничество 5 17.03.2026, 18:29

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Дома и в кабинете чиновника второй раз за этот год провели обыски.

Министра здравоохранения Краснодарского края РФ Евгения Филиппова задержали сотрудники краевого УФСБ. Дома и в кабинете чиновника второй раз за этот год провели обыски, пишет «Интерфакс».

По предварительным данным, министра заподозрили в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ). Это повлекло за собой незаконное обогащение чиновника и его приближённых, в том числе родственников. При этом в собственности Филиппова оказалась недвижимость стоимостью свыше чем 1 миллиард рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

По данным политического обозревателя Андрея Гусия, у задержанного министра нашли в собственности 57 объектов недвижимости: 21 квартиру, 11 нежилых помещений, 9 земельных участков, 7 апартаментов, 4 гаража, 3 места для авто, 2 частных дома.

Первый раз силовики приходили с обысками к Евгению Филиппову в январе текущего года. Тогда эту работу связывали с задержанием экс-замгубернатора Кубани Анны Миньковой, которая курировала соцсферу, в том числе здравоохранение.

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