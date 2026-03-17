закрыть
22 июня 2026, понедельник, 21:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Шанхае пройдет конкурс на самый долгий сон

3
  • 17.03.2026, 20:29
  • 2,212
В Шанхае пройдет конкурс на самый долгий сон

Победителю конкурса заплатят $430.

В Шанхае пройдет конкурс на самый долгий сон, пишет Sohu. Победитель получит денежный приз, заверили организаторы.

Участникам предлагают провести до 24 часов на природе, их единственная задача на это время — спать до естественного пробуждения. Организатором выступает Shanghai Chongming. Главный приз за победу в соревновании составляет $430, а будущего победителя участники и пользователи сети уже прозвали «Богом сна».

По словам организаторов, интерес к мероприятию оказался значительно выше ожиданий. С момента открытия регистрации было подано более 100 заявок. Свободных мест для участников на первый день, 21 марта, уже не осталось. На следующую дату, 28 марта, они также почти закончились.

В соцсетях конкурс активно обсуждают, и многие с юмором называют его «легким способом заработать деньги лежа». Тем не менее организаторы подчеркивают, что цель мероприятия — популяризация отдыха на природе и осознанного отношения ко сну.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук