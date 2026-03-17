В Шанхае пройдет конкурс на самый долгий сон 3 17.03.2026, 20:29

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Победителю конкурса заплатят $430.

В Шанхае пройдет конкурс на самый долгий сон, пишет Sohu. Победитель получит денежный приз, заверили организаторы.

Участникам предлагают провести до 24 часов на природе, их единственная задача на это время — спать до естественного пробуждения. Организатором выступает Shanghai Chongming. Главный приз за победу в соревновании составляет $430, а будущего победителя участники и пользователи сети уже прозвали «Богом сна».

По словам организаторов, интерес к мероприятию оказался значительно выше ожиданий. С момента открытия регистрации было подано более 100 заявок. Свободных мест для участников на первый день, 21 марта, уже не осталось. На следующую дату, 28 марта, они также почти закончились.

В соцсетях конкурс активно обсуждают, и многие с юмором называют его «легким способом заработать деньги лежа». Тем не менее организаторы подчеркивают, что цель мероприятия — популяризация отдыха на природе и осознанного отношения ко сну.

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