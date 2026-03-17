ОАЭ пообещали присоединиться к оборонной миссии США в Ормузском проливе

ОАЭ пообещали присоединиться к оборонной миссии США в Ормузском проливе4
- 17.03.2026, 22:14
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Речь идет о безопасности одного из ключевых нефтяных маршрутов мира.
Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что его страна может присоединиться к международным усилиям под руководством США, направленным на обеспечение безопасности Ормузского пролива.
Об этом сообщает The Guardian.
Гаргаш сделал свое заявление во время выступления на онлайн-мероприятии, организованном американским аналитическим центром «Совет по международным отношениям» (CFR).
Он добавил, что сейчас ОАЭ не ведут активных переговоров с Ираном, однако внимательно следят за ситуацией в регионе.