закрыть
22 июня 2026, понедельник, 22:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ОАЭ пообещали присоединиться к оборонной миссии США в Ормузском проливе

4
  • 17.03.2026, 22:14
  • 2,728
ОАЭ пообещали присоединиться к оборонной миссии США в Ормузском проливе

Речь идет о безопасности одного из ключевых нефтяных маршрутов мира.

Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что его страна может присоединиться к международным усилиям под руководством США, направленным на обеспечение безопасности Ормузского пролива.

Об этом сообщает The Guardian.

Гаргаш сделал свое заявление во время выступления на онлайн-мероприятии, организованном американским аналитическим центром «Совет по международным отношениям» (CFR).

Он добавил, что сейчас ОАЭ не ведут активных переговоров с Ираном, однако внимательно следят за ситуацией в регионе.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук