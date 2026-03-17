На Марсе обнаружили таинственный объект 3 17.03.2026, 23:27

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Ученые обсуждают происхождение находки у подножия горы Эолида.

Марсоход Curiosity зафиксировал на снимках 2022 года цилиндрический объект длиной около 20 см у подножия горы Эолида. Изображения нашли среди необработанных кадров. В NASA происхождение находки не объяснили.

Объект имеет округлую форму, блестящую поверхность и плоское основание. По одной из версий, это элемент самого ровера или фрагмент посадочной системы, которая доставила аппарат на Марс в 2012 году. Во время работы в кратере Гейл аппарат уже терял мелкие детали.

Большинство специалистов связывают находку с техническими элементами миссии. Они указывают на характерную форму и материал, схожий с деталями оборудования.

При этом астрофизик Ави Леб призвал проверить объект. Он направил запрос в NASA с требованием разъяснить происхождение находки или отправить ровер к месту съёмки.

По расчётам Леба, марсоход может преодолеть расстояние около 8 км за несколько дней. Максимальная скорость Curiosity достигает 0,16 км/ч. Ученый допускает, что объект может оказаться камнем необычной формы, но предлагает не исключать другие варианты до получения данных.

В настоящий момент ровер продолжает движение по прежнему маршруту в районе склонов горы Эолида и не меняет направление.

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