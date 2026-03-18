Президент Ирана подтвердил ликвидацию министра разведки Хатиба

Президент Ирана подтвердил ликвидацию министра разведки Хатиба1
- 18.03.2026, 17:56
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Также подтверждена гибель ряда других функционеров режима.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан написал о ликвидации министра разведки Исмаила Хатиба. Об этом он написал в соцсети Х
«Убийство моих дорогих коллег Исмаила Хатиба, Али Лариджани и Азиза Насеризаде, а также некоторых членов их семей и сопровождающей команды оставило нас в глубоком трауре», - заявил он.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что глава иранской разведки был убит в ночь на 18 марта в Тегеране.
Хатиб возглавлял Министерство разведки Ирана с 2021 года и входил в ближайшее окружение высшего руководства страны. Ранее он занимал ключевые посты в структурах безопасности, судебной системе и аппарате верховного лидера.
Под его руководством ведомство занималось как подавлением внутренней оппозиции, так и зарубежными операциями против Израиля и западных стран.