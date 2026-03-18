закрыть
23 июня 2026, вторник, 18:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Ирана подтвердил ликвидацию министра разведки Хатиба

1
  • 18.03.2026, 17:56
  • 1,778
Президент Ирана подтвердил ликвидацию министра разведки Хатиба
Масуд Пезешкиан

Также подтверждена гибель ряда других функционеров режима.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан написал о ликвидации министра разведки Исмаила Хатиба. Об этом он написал в соцсети Х

«Убийство моих дорогих коллег Исмаила Хатиба, Али Лариджани и Азиза Насеризаде, а также некоторых членов их семей и сопровождающей команды оставило нас в глубоком трауре», - заявил он.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что глава иранской разведки был убит в ночь на 18 марта в Тегеране.

Хатиб возглавлял Министерство разведки Ирана с 2021 года и входил в ближайшее окружение высшего руководства страны. Ранее он занимал ключевые посты в структурах безопасности, судебной системе и аппарате верховного лидера.

Под его руководством ведомство занималось как подавлением внутренней оппозиции, так и зарубежными операциями против Израиля и западных стран.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко