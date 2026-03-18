Израиль ликвидировал министра разведки Ирана
- 18.03.2026, 14:26
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Исмаил Хатиб — одна из ключевых фигур режима аятолл.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что в ночь на 18 марта в Тегеране был убит глава иранской разведки Исмаил Хатиб.
Хатиб возглавлял Министерство разведки Ирана с 2021 года и входил в ближайшее окружение высшего руководства страны. Ранее он занимал ключевые посты в структурах безопасности, судебной системе и аппарате верховного лидера.
Под его руководством ведомство занималось как подавлением внутренней оппозиции, так и зарубежными операциями против Израиля и западных стран.
Хатиб считался одним из ключевых функционеров режима и имел тесные связи с Моджтабой Хаменеи.
Ранее США предложили награду в 10 миллионов долларов за его задержание или устранение. Официальный Тегеран пока не дал комментариев по этому поводу.