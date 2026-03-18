Реза Пехлеви: Наша национальная воля непобедима
- 18.03.2026, 18:43
- 1,972
Наследный принц Ирана обратился к соотечественникам.
Реза Пехлеви в своем видеообращении поблагодарил иранцев, которые отметили запрещенный исламскими властями праздник Чахаршанбе-Сури и призвал к солидарности с семьями погибших борцов за свободу страны.
«Приветствую вас, кто в ночь Чахаршанбе-Сури, несмотря на угрозы и репрессии, стоял твердо и единым голосом, сохраняя древний огонь Ирана ярким, - заявил он. - Вы показали, что наша национальная воля непобедима, и пламя свободы и патриотизма в нашей священной земле никогда не погаснет.
Сейчас, в последний четверг года, я прошу вас прийти к могилам бессмертных героев революции и всех борцов за свободу Ирана, чтобы выразить солидарность с их семьями».
Запрещенный властями Ирана Чахаршанбе-Сури, древний зороастрийский праздник начала весны, стал днем непослушания и протеста.
Во многих городах, несмотря на угрозы режима, люди вышли на улицы. В некоторых местах силы подавления разогнали собравшихся, также есть информация о стрельбе в одном из районов Тегерана.