закрыть
23 июня 2026, вторник, 19:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Реза Пехлеви: Наша национальная воля непобедима

  • 18.03.2026, 18:43
  • 1,972
Реза Пехлеви: Наша национальная воля непобедима
Реза Пехлеви

Наследный принц Ирана обратился к соотечественникам.

Реза Пехлеви в своем видеообращении поблагодарил иранцев, которые отметили запрещенный исламскими властями праздник Чахаршанбе-Сури и призвал к солидарности с семьями погибших борцов за свободу страны.

«Приветствую вас, кто в ночь Чахаршанбе-Сури, несмотря на угрозы и репрессии, стоял твердо и единым голосом, сохраняя древний огонь Ирана ярким, - заявил он. - Вы показали, что наша национальная воля непобедима, и пламя свободы и патриотизма в нашей священной земле никогда не погаснет.

Сейчас, в последний четверг года, я прошу вас прийти к могилам бессмертных героев революции и всех борцов за свободу Ирана, чтобы выразить солидарность с их семьями».

Запрещенный властями Ирана Чахаршанбе-Сури, древний зороастрийский праздник начала весны, стал днем непослушания и протеста.

Во многих городах, несмотря на угрозы режима, люди вышли на улицы. В некоторых местах силы подавления разогнали собравшихся, также есть информация о стрельбе в одном из районов Тегерана.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко