Реза Пехлеви: Наша национальная воля непобедима 18.03.2026, 18:43

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Реза Пехлеви

Наследный принц Ирана обратился к соотечественникам.

Реза Пехлеви в своем видеообращении поблагодарил иранцев, которые отметили запрещенный исламскими властями праздник Чахаршанбе-Сури и призвал к солидарности с семьями погибших борцов за свободу страны.

«Приветствую вас, кто в ночь Чахаршанбе-Сури, несмотря на угрозы и репрессии, стоял твердо и единым голосом, сохраняя древний огонь Ирана ярким, - заявил он. - Вы показали, что наша национальная воля непобедима, и пламя свободы и патриотизма в нашей священной земле никогда не погаснет.

Сейчас, в последний четверг года, я прошу вас прийти к могилам бессмертных героев революции и всех борцов за свободу Ирана, чтобы выразить солидарность с их семьями».

Запрещенный властями Ирана Чахаршанбе-Сури, древний зороастрийский праздник начала весны, стал днем непослушания и протеста.

Во многих городах, несмотря на угрозы режима, люди вышли на улицы. В некоторых местах силы подавления разогнали собравшихся, также есть информация о стрельбе в одном из районов Тегерана.

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