«Белавиа» сообщила, что будет с ближайшими рейсами в Израиль, Катар и ОАЭ

1,662

Фото: Charter97.org

На ближневосточных направлениях отменены несколько рейсов.

Авиакомпания «Белавиа» сообщила об отмене нескольких рейсов на ближневосточных направлениях. Изменения затронут тех, кто планировал лететь в Дубай, Тель-Авив и Доху.

Авиаперевозчик был вынужден отменить рейс Минск — Дубай — Минск, запланированный на 2 марта. Пассажирам предложены те же варианты: возврат средств или перебронирование.

Регулярный рейс B2 747/748 по маршруту Минск — Тель-Авив — Минск, запланированный на 5 марта, тоже не состоится. Причина — продление израильскими авиационными властями запрета на использование воздушного пространства страны: ограничения действуют до 6 марта включительно. Пассажиры отмененного рейса могут либо вернуть стоимость билетов по месту их приобретения, либо перенести дату вылета.

Отдельная история — с чартерным рейсом в Доху. Вылет B29301 Минск — Доха 2 марта состоится, однако борт отправится без пассажиров: такое решение было принято совместно с туроператором. Обратный рейс B29302 Доха — Минск предназначен для того, чтобы вывезти туристов, которые уже находятся в Катаре.

Ситуация остается нестабильной. В «Белавиа» предупреждают, что актуальная информация может меняться, и рекомендуют следить за статусом рейсов на сайте belavia.by в разделе «Табло вылета-прилета».

Напомним, ранее авиакомпания уже отменила рейс в Тель-Авив 1 марта, сообщала о задержке рейса из Дубая в Минск и переносе вылета из Дохи.

