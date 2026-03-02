закрыть
2 марта 2026, понедельник, 10:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Белавиа» сообщила, что будет с ближайшими рейсами в Израиль, Катар и ОАЭ

3
  • 2.03.2026, 9:23
  • 1,662
«Белавиа» сообщила, что будет с ближайшими рейсами в Израиль, Катар и ОАЭ
Фото: Charter97.org

На ближневосточных направлениях отменены несколько рейсов.

Авиакомпания «Белавиа» сообщила об отмене нескольких рейсов на ближневосточных направлениях. Изменения затронут тех, кто планировал лететь в Дубай, Тель-Авив и Доху.

Авиаперевозчик был вынужден отменить рейс Минск — Дубай — Минск, запланированный на 2 марта. Пассажирам предложены те же варианты: возврат средств или перебронирование.

Регулярный рейс B2 747/748 по маршруту Минск — Тель-Авив — Минск, запланированный на 5 марта, тоже не состоится. Причина — продление израильскими авиационными властями запрета на использование воздушного пространства страны: ограничения действуют до 6 марта включительно. Пассажиры отмененного рейса могут либо вернуть стоимость билетов по месту их приобретения, либо перенести дату вылета.

Отдельная история — с чартерным рейсом в Доху. Вылет B29301 Минск — Доха 2 марта состоится, однако борт отправится без пассажиров: такое решение было принято совместно с туроператором. Обратный рейс B29302 Доха — Минск предназначен для того, чтобы вывезти туристов, которые уже находятся в Катаре.

Ситуация остается нестабильной. В «Белавиа» предупреждают, что актуальная информация может меняться, и рекомендуют следить за статусом рейсов на сайте belavia.by в разделе «Табло вылета-прилета».

Напомним, ранее авиакомпания уже отменила рейс в Тель-Авив 1 марта, сообщала о задержке рейса из Дубая в Минск и переносе вылета из Дохи.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип