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Коул о новых арестах в Беларуси: Это недопустимо

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  • 20.03.2026, 18:24
  • 12,918
Коул о новых арестах в Беларуси: Это недопустимо
Джон Коул

Посланник Трампа поднял этот вопрос во время разговора с Лукашенко.

Спецпосланник президента США по Беларуси Джон Коул во время переговоров с диктатором Лукашенко в Минске поднял вопрос о недопустимости новых арестов в стране по политическим мотивам. Об этом Коул рассказал «Немецкой волне».

«Я считаю, что это первый раз, когда я поднял вопрос о новых арестах по мере освобождения людей. То есть мы освобождаем 10 человек, а они арестовывают еще 10. Я надеюсь, нам удалось донести до него, что это недопустимо», — заявил Коул.

Он добавил, что «к концу года освободим всех». Но это не значит, что с Беларуси будут сняты все американские санкции.

«80% санкций были введены Соединенными Штатами после событий 2020 года, когда людей массово арестовывали и заключали в тюрьмы. Если людей освободят, не останется причин сохранять эти 80% санкций. Кроме этих 80%, есть еще 20%, связанные с другими вопросами. Но если они пойдут нам навстречу, и мы освободим всех этих людей, санкции будут сняты», — заявил Коул.

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