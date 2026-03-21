Bentley делает ставку на звук как новый символ роскоши 6 21.03.2026, 15:09

3,082

Аудиосистема буквально «окружает» пассажиров.

Bentley представила новую концепцию премиального оснащения, в которой ключевую роль играет звук. Компания расширяет возможности своего подразделения Mulliner, специализирующегося на индивидуализации автомобилей, и выводит аудиосистему на первый план, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

В основе новой линейки Virtuoso — система Naim for Mulliner с 18 динамиками, разработанная совместно с Dolby. Она поддерживает формат Atmos, создавая эффект объемного звучания, при котором аудио буквально «окружает» пассажиров. Технология Fraunhofer Symphoria адаптирует звук под конкретный салон, обеспечивая оптимальное звучание для каждой модели.

фото: Bentley

фото: Bentley

Новая система получила улучшенные динамики с повышенной точностью и расширенным диапазоном, а также переработанные решётки, увеличивающие акустическую прозрачность. Дополнительно используются специальные материалы для снижения вибраций и посторонних шумов.

Коллекция Virtuoso доступна для моделей Continental GT, GTC и Bentayga, а позже появится и в Flying Spur. Клиенты могут выбрать один из трёх вариантов оформления — Soprano, Tenor или Bass, отличающихся атмосферой и цветовой гаммой.

Декор салона включает акценты Champagne Gold и узоры, напоминающие звуковые волны. При этом материалы подбираются не только по внешнему виду, но и по их влиянию на акустику.

Стоимость новинки не раскрывается, однако ранее подобная аудиосистема оценивалась примерно в 30 тысяч евро.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com