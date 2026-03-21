Bentley делает ставку на звук как новый символ роскоши

Bentley делает ставку на звук как новый символ роскоши6
- 21.03.2026, 15:09
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Аудиосистема буквально «окружает» пассажиров.
Bentley представила новую концепцию премиального оснащения, в которой ключевую роль играет звук. Компания расширяет возможности своего подразделения Mulliner, специализирующегося на индивидуализации автомобилей, и выводит аудиосистему на первый план, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
В основе новой линейки Virtuoso — система Naim for Mulliner с 18 динамиками, разработанная совместно с Dolby. Она поддерживает формат Atmos, создавая эффект объемного звучания, при котором аудио буквально «окружает» пассажиров. Технология Fraunhofer Symphoria адаптирует звук под конкретный салон, обеспечивая оптимальное звучание для каждой модели.
Новая система получила улучшенные динамики с повышенной точностью и расширенным диапазоном, а также переработанные решётки, увеличивающие акустическую прозрачность. Дополнительно используются специальные материалы для снижения вибраций и посторонних шумов.
Коллекция Virtuoso доступна для моделей Continental GT, GTC и Bentayga, а позже появится и в Flying Spur. Клиенты могут выбрать один из трёх вариантов оформления — Soprano, Tenor или Bass, отличающихся атмосферой и цветовой гаммой.
Декор салона включает акценты Champagne Gold и узоры, напоминающие звуковые волны. При этом материалы подбираются не только по внешнему виду, но и по их влиянию на акустику.
Стоимость новинки не раскрывается, однако ранее подобная аудиосистема оценивалась примерно в 30 тысяч евро.